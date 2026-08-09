Noticias del FBI y el DHS: qué dice la ley en EE.UU. sobre las muestras de ADN y huellas dactilares

En Estados Unidos, tanto el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) como el Departamento de Seguridad Nacional toman huellas dactilares y muestras de material genético como parte de sus procedimientos. La ley establece que negarse a proporcionar estos datos puede dar lugar a cargos penales y motivar el proceso de deportación.

Qué dice la ley en EE.UU. sobre las muestras de ADN y huellas dactilares del FBI y el DHS

Bajo la administración del presidente Donald Trump, las autoridades regularizaron el proceso de toma de huellas dactilares y la recolección de ADN. Ahora, al ser arrestada por motivos de inmigración, una persona pasa inmediatamente a aportar sus datos genéticos al índice CODIS, utilizado para perfiles vinculados a investigaciones criminales, aunque no haya cometido ningún delito.

El DHS sostuvo que la ley federal exige a las agencias que recojan muestras de ADN de las personas arrestadas por delitos federales Imagen creada con IA

Al ser consultado por Univision sobre el procedimiento, el DHS declaró: “La ley federal exige a las fuerzas del orden que recojan muestras de las personas arrestadas por delitos federales en virtud de la norma 28 C.F.R. § 28.12(b), incluidos los manifestantes detenidos por agredir u obstruir a agentes de las fuerzas del orden".

Además, agregó que toma muestras de niños extranjeros con el fin de “detectar unidades familiares fraudulentas”.

Por otro lado, la agencia reconoció que los funcionarios en ocasiones envían las pruebas genéticas al FBI. Este organismo las procesa y almacena el perfil resultante en el Sistema Nacional de Índice de ADN (NDIS) del Sistema Combinado (CODIS/NDIS).

El NDIS, por su parte, contiene perfiles aportados por agencias federales y estatales y laboratorios forenses participantes.

El DHS y el FBI como fuente de ADN y huellas dactilares

Un estudio, denominado “Saqueo del genoma: cómo el gobierno de Estados Unidos está abusando de sus poderes de inmigración para acumular ADN con fines policiales futuros” y publicado por el Centro de Privacidad y Tecnología de la Facultad de Derecho de Georgetown, determinó que el DHS se convirtió en la mayor fuente de perfiles genéticos en el sistema criminal de Estados Unidos.

El informe señaló que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) recopiló más de 995 mil perfiles en 2025, y advirtió que el programa de recolección del DHS opera prácticamente sin supervisión.

Según el informe, el ICE recopiló más de 995 mil perfiles genéticos en 2025 Imagen ilustrativa generada con IA

Asimismo, indicó que el 94% de los arrestados por el DHS en 2025 no tenían cargos criminales. No obstante, los detenidos debieron someterse a la toma de huellas dactilares y material genético como parte del procedimiento establecido para los delincuentes. Los datos fueron incorporados a la base genética de criminales.

De acuerdo con el estudio, el año pasado las autoridades recopilaron el ADN de más de 133 mil migrantes menores.

¿Es legal negarse a brindar muestras de ADN y huellas dactilares?: lo que dice la ley

A pesar de que estos sistemas están diseñados para albergar información genética de delincuentes, cuando un individuo no tiene antecedentes pero es arrestado, no puede negarse al procedimiento, según la ley vigente.

“La negativa a someterse a la toma de muestras de ADN puede, por sí misma, dar lugar a cargos penales y a procedimientos de deportación”, explicaron los autores de la investigación. También añadieron detalles sobre el rol de los agentes en este proceso.

“Documentos obtenidos mediante solicitudes de acceso a registros públicos revelan que los agentes del ICE que intentan obtener material genético de una persona deben notificarle que negarse a cooperar conlleva responsabilidad penal, y están obligados a remitir el caso a la Fiscalía Federal si la persona incumple dicha obligación”, señaló el estudio.

Los investigadores explicaron que consideran esta medida como parte de la intención del gobierno de “utilizar los cargos penales” derivados de la negativa de una persona de someterse a la toma de la muestra genética como “justificación para su deportación”.

Luego añadieron que, pese a que hubo casos de negación, hasta el momento no se utilizó esta infracción por sí sola como fundamento exclusivo para un procesamiento penal.

“Ninguna ley a priori respalda que el individuo arrestado esté obligado a dejar que se lo recolecten”, apuntó al respecto Ezequiel Hernández, experto en migración, en diálogo con Univision. En esa línea, se refirió a las complicaciones que podrían derivarse de la toma de huellas dactilares y ADN de una persona inocente.

“Si un agente procede con un arresto aun cuando tenga dudas o todavía no haya quedado probado que el involucrado cometió un delito, puede que el agente se equivocase, pero la prueba ya se realizó y su información genética podría ir a parar a esa base de datos junto con criminales; desconocemos el daño que se les podría hacer en casos como ese”, advirtió.