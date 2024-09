Dos “dupes” de skincare de Dollar Tree que cuidan la piel por solo US$1,25: más baratos que en Walmart

Las tiendas de Dollar Tree son el punto de encuentro para los ahorradores, pero también para los creadores de contenido de redes sociales. Hace poco, una usuaria de Reddit halló en la sección de cremas para el cuidado de la piel dos artículos que se venden a US$1,25. No solo habló sobre sus beneficios, sino que, al compararlo con la competencia, destacó que tienen un precio mucho más económico.

Los productos de cuidado de Dollar Tree que son más baratos que en otras tiendas

Bajo el nombre “Professional-Log-530″, una usuaria de Reddit mostró dos productos que adquirió en Dollar Tree: el Glow Finish Blend Extender y el Personal Care Reviving Aloe Mist de la marca Real Techniques. Ambos son “dupes” de belleza, es decir, artículos económicos que intentar asemejarse en calidad a las primeras marcas, pero que en precio son mucho más económicos. Cada uno de estos le costó US$1,25.

El “Blend Extender” está diseñado para prolongar el acabado luminoso de los productos de maquillaje. Su función es mantener el maquillaje en su lugar y mejorar el brillo o luminosidad del rostro. Por su parte, el Personal Care Reviving Aloe Mist es un spray facial, lo cual lo hace fácil de aplicar y usar durante todo el día. Está diseñado para ser rociado sobre la piel y así proporcionar una rápida dosis de hidratación y frescura. Como su nombre sugiere, el ingrediente clave es el aloe vera, conocido por sus propiedades hidratantes y relajantes, además de ser muy popular en productos de cuidado de la epidermis por su capacidad para combatir la piel seca y sensible.

La usuaria de Reddit contó que se compró esos dos productos en Dollar Tree. “Me encanta lo que están haciendo por mi piel y la aplicación del maquillaje”, aseguró. Sobre el spray con aloe vera consideró: “Es superhidratante y he empezado a rociarlo en mi rostro debajo del maquillaje antes del protector solar. Al principio, molesta un poco, pero podría deberse a que tengo rosácea (no tengo un brote actualmente) y mi piel es sensible al alcohol al primer contacto”.

“Uso el acabado Real Techniques Glow en mi esponja de belleza (solo una o dos pulverizaciones ligeras) antes de aplicar el tinte en mi piel”, contó sobre el otro producto. “Deja un brillo agradable y saludable”, completó.

Si se comparan precios, en Walmart se encuentran productos de primeras marcas mucho más caros que este. Por ejemplo, un spray con aloe vera de la marca Neutrogena, que sirve para luego de tomar sol y que cuesta US$14,35 la unidad. En tanto, un Glow Finish Blend Extender, pero de Giorgio Armani, vale US$49,95.

Suele ocurrir que los “dupes” de belleza y cuidado de la piel de Dollar Tree sean mucho más económicos que los de primeras marcas. Los expertos recomiendan leer las reseñas que dejan los usuarios en el portal de la tienda minorista. Además, aconsejan leer con detenimiento la etiqueta del envase para comprobar que no esté compuesto con algo a lo que se sea alérgico.

LA NACION