Dos guatemaltecos se declaran culpables por tráfico de personas tras tragedia en México en 2021

Dos guatemaltecos se declararon culpables por cargos de tráfico de personas por las muertes de 56 migrantes en un accidente de tráfico en el sur de México en 2021, informó el jueves el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El 9 de diciembre de 2021 un tráiler cargado de indocumentados, en su mayoría guatemaltecos, chocó contra un puente peatonal cuando circulaba a alta velocidad en el estado de Chiapas (sur).

Además de los 56 fallecidos resultaron heridas 100 personas.

Cada año, miles de migrantes atraviesan México en autobuses, remolques sobrecargados operados por traficantes y trenes de carga en un intento por llegar a la frontera entre Estados Unidos y México.

Los guatemaltecos Josefa Quino Canil De Zavala, de 43 años, y Alberto Marcario Chitic, de 32, admitieron haber conspirado con otros traficantes para transportar adultos y menores no acompañados.

Ambos trabajaban con otros traficantes para reclutar guatemaltecos que les pagaban por emprender el peligroso viaje en autobuses, camiones de ganado y remolques, según el comunicado.

Se declararon culpables de conspiración para introducir o intentar introducir a extranjeros indocumentados en Estados Unidos, poniendo vidas en peligro, causando lesiones graves y provocando muertes.

Enfrentan una pena máxima de cadena perpetua.

Otros tres guatemaltecos sospechosos de participar en la red de tráfico fueron extraditados a Estados Unidos el año pasado para enfrentar cargos, mientras que otro fue detenido en Texas en 2024.

Más de 9.800 migrantes han muerto o desaparecido en el continente americano desde 2014, la mayoría mientras intentaban llegar a Estados Unidos a través de México, según la Organización Internacional para las Migraciones.