Calendario del Grupo E: cómo ver desde EE.UU. todos los partidos del Mundial 2026 hoy

La selección alemana comparte el Grupo E del Mundial 2026 con Curazao, Costa de Marfil y Ecuador, en una zona que mezcla potencia europea, debut caribeño y dos equipos en crecimiento. El duelo entre Alemania y La Tricolor se disputa en suelo norteamericano y forma parte de una fase de grupos ampliada con 48 selecciones.

Hora y cómo ver el Grupo E en Estados Unidos

La zona se abrirá el domingo 14 de junio con Alemania vs. Curazao a las 13 hs (hora del Este), 12 hs (hora Central) y 10 hs (hora del Pacífico), en Houston. El partido se puede ver por FOX en inglés y en Telemundo en español, con streaming en Peacock para la señal en español.

Costa de Marfil vs. Ecuador se jugará el 14 de junio de 2026 en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, dentro del Grupo E del Mundial 2026 Imagen generada con IA

Ese mismo día, Costa de Marfil vs. Ecuador está programado para las 19 hs (hora del Este), 18 hs (hora Central) y 16 hs (hora del Pacífico) en Filadelfia.

El resto de los horarios de cada partido se divide de la siguiente manera:

Sábado 20 de junio de 2026: Alemania vs. Costa de Marfil, Estadio Toronto, 16 hs (hora del Este) .

Alemania vs. Costa de Marfil, Estadio Toronto, 16 hs (hora del Este) . Sábado 20 de junio de 2026: Ecuador vs. Curazao, Estadio Kansas City, 20 hs (hora del Este).

Ecuador vs. Curazao, Estadio Kansas City, 20 hs (hora del Este). Jueves 25 de junio de 2026: Ecuador vs. Alemania, Estadio Nueva York / Nueva Jersey, 16 hs (hora del Este) .

Ecuador vs. Alemania, Estadio Nueva York / Nueva Jersey, 16 hs (hora del Este) . Jueves 25 de junio de 2026: Curazao vs. Costa de Marfil, Lincoln Financial Field, Filadelfia, 16:00 (hora del Este).

Tabla del Grupo E

Pos. Selección PJ G E P GF GC Pts. 1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 2 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 3 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0

Contexto del grupo E

Alemania llega como cabeza de serie del Grupo E, mientras que Ecuador aparece como el equipo sudamericano mejor posicionado del cuarteto y Costa de Marfil vuelve a una Copa del Mundo después de 12 años.

El Mundial 2026 será el quinto torneo del arquero Manuel Neuer Matthias Schrader - AP

Curazao, por su parte, afronta su primera participación mundialista, un dato que distingue al grupo por la mezcla entre tradición, crecimiento regional y debut absoluto.

De los cuatro integrantes, Alemania es el que tiene más peso histórico en la Copa del Mundo, con cuatro títulos y presencia constante en fases finales, mientras que Ecuador ya sabe lo que es llegar a octavos y Costa de Marfil nunca superó la fase de grupos en ninguna de sus tres participaciones anteriores.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.