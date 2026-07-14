Dos jueces de la Corte Suprema acuden al Congreso para pedir más presupuesto de seguridad

Dos juezas de la Corte Suprema estadounidense comparecieron el martes ante el Congreso para solicitar fondos destinados a proteger a los magistrados y a sus familias, una visita inusual tras un período de sesiones con controvertidas decisiones.

Las juezas Amy Coney Barrett y Elena Kagan iniciaron una jornada de comparecencias ante comités de la Cámara de Representantes y del Senado que controlan el gasto federal, la primera aparición de miembros en activo del máximo tribunal del país desde 2019.

El tema formal es el presupuesto del tribunal, que incluye varios millones de dólares adicionales para seguridad tras el aumento de amenazas contra jueces y una serie de incidentes alarmantes que han afectado a miembros de la Corte Suprema.

El máximo tribunal del país emitió importantes fallos sobre la agenda de Trump. Declaró inconstitucional su intento de poner fin al derecho de ciudadanía por nacimiento, mientras que en otros temas migratorios le dio la razón.

Trump ha elogiado al tribunal de mayoría conservadora cuando ha fallado a su favor, incluso en materia de inmunidad presidencial, pero ha criticado duramente a los jueces y magistrados que han dictado sentencias en su contra.

Grupos de izquierda estadounidense han expresado a su vez descontento por esa mayoría conservadora.

En junio de 2022 una mujer viajó desde California a Washington para intentar asesinar al juez Brett Kavanaugh, pero desistió en el último momento, cuando vio presencia policial en la calle donde reside el juez y su familia.

La mujer había expresado su descontento por la sentencia que invalidó el derecho al aborto a nivel federal. Fue condenada en octubre pasado a ocho años de cárcel.

Una de las juezas presentes en el Congreso, Barrett, nombrada por Trump en 2020, explicó ante los legisladores que la policía le suministró un chaleco antibalas, que guarda en su domicilio.

Kagan es una jueza liberal nombrada por Barack Obama.

Ambas son consideradas dos de las voces más moderadas del tribunal, una combinación que podría ayudar al poder judicial a presentar su solicitud como institucional y no ideológica.

El poder judicial solicita casi 921 millones de dólares para seguridad, incluido un aumento de fondos para la protección en tribunales federales y casi 15 millones de dólares para ampliar la protección del cuerpo policial especialmente dedicado a la Corte Suprema para los magistrados y sus familias, incluso en sus domicilios.

La petición se produce tras un aumento del 57% el año pasado en amenazas graves o incidentes de seguridad que afectaron a jueces, según cifras del Servicio de Alguaciles de EE.UU. citadas por medios estadounidenses.