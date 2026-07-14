En qué canal de EE.UU. pasan la semifinal de Francia vs. España hoy por el Mundial 2026

La primera semifinal del Mundial 2026 enfrenta a dos de las selecciones más dominantes del fútbol europeo en el siglo XXI. Francia y España vuelven a cruzarse en una instancia decisiva por un lugar en la final en juego y con una rivalidad que creció de manera constante durante las últimas décadas. Además del atractivo deportivo, los aficionados en Estados Unidos podrán seguir el encuentro por canales de televisión y plataformas de streaming.

Francia vs. España por el Mundial 2026: horario, TV y streaming en Estados Unidos

De acuerdo con la información oficial de la FIFA , la primera semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará este martes 14 de julio en el Estadio Dallas , en la ciudad de Dallas, Texas .

, la primera se disputará este en el , en la ciudad de Dallas, . El árbitro principal será Ivan Arcides Barton Cisneros, salvadoreño, mientras que Glenn Nyberg actuará como cuarto árbitro.

Francia le ganó 2 a 0 a Marruecos sin despeinarse y pasó a semifinales

El partido figura programado para las siguientes franjas horarias en Estados Unidos:

Hora del Este (ET): 15 hs.

Hora Central (CT): 14 hs.

Hora de la Montaña (MT): 13 hs.

Hora del Pacífico (PT): 12 hs.

Los derechos de transmisión en territorio estadounidense estarán disponibles a través de:

FOX

FOX One

Telemundo

Peacock

Según la información publicada por la FIFA, el vencedor de esta semifinal avanzará al partido por el título, donde enfrentará al ganador del otro cruce entre Inglaterra y Argentina.

Francia vs. España: los antecedentes antes de la semifinal del Mundial 2026

La previa publicada por la FIFA presenta este enfrentamiento como uno de los más trascendentales entre selecciones europeas de los últimos tiempos. Mientras que durante gran parte del siglo XX las referencias fueron Brasil, Italia y Alemania, el organismo sostiene que en los últimos 25 años el protagonismo internacional pasó principalmente por Argentina, Francia y España.

El resumen de goles y jugadas de España Vs. Bélgica

El recorrido reciente favorece especialmente al conjunto francés en cuanto a continuidad. El equipo dirigido por Didier Deschamps alcanzó dos finales de Copas del Mundo y una de Eurocopa.

Si Francia logra superar esta semifinal, se convertirá en apenas la tercera selección de la historia que disputa tres finales consecutivas de la Copa Mundial, un registro que anteriormente solo consiguieron Alemania y Brasil, de acuerdo con la FIFA.

Sin embargo, el balance también muestra oportunidades perdidas. De esas cuatro finales alcanzadas, Francia únicamente conquistó una, mientras que cayó en la Copa Mundial de 2006 frente a Italia, en la de 2022 ante Argentina y en la Eurocopa de 2016 contra Portugal.

España llega ante Francia con siete partidos y un solo gol recibido

La realidad de España es diferente. Aunque la selección solo conquistó una Copa del Mundo, en Sudáfrica 2010, la FIFA destaca que cuando el equipo español alcanza las semifinales suele convertir esas campañas en títulos.

Un exjugador de la selección inglesa sostuvo que Inglaterra le puede ganar a la selección argentina

En este siglo disputó cinco semifinales entre Eurocopas y Copa Mundial. Solo perdió una, la de la Eurocopa 2021 frente a Italia. Las otras cuatro terminaron con celebraciones españolas gracias a las conquistas en:

Eurocopa 2008

Copa Mundial 2010

Eurocopa 2012

Eurocopa 2024

El organismo también resalta una evolución futbolística en esta edición del torneo. Si la selección campeona de 2010 fue reconocida por su estilo de posesión y por el llamado “tiki-taka”, el equipo actual combina ese sello con un juego más dinámico sin perder solidez defensiva. De hecho, después de siete encuentros disputados en este Mundial solo recibió un gol.

En contraste, la fortaleza histórica de Francia continúa siendo su equilibrio entre una defensa consistente y un ataque repleto de talento. La FIFA considera que esta versión del conjunto francés incluso podría representar la máxima expresión del proyecto desarrollado durante los últimos años.