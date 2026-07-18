Dos militares estadounidenses muertos y uno desaparecido tras ataques de Irán en Jordania

Dos militares estadounidenses murieron y uno desapareció en Jordania tras una andanada de ataques con misiles y drones de Irán, informó el Pentágono el sábado.

El Mando Central de Estados Unidos (Centcom) dijo que los soldados murieron el viernes cuando las fuerzas estadounidenses y sus socios se "defendieron contra ataques iraníes con misiles balísticos y drones".

Un militar estadounidense está desaparecido, mientras que otros cuatro han sido evacuados a hospitales jordanos, indicó el Centcom en una publicación en X.

Se trata de los primeros soldados estadounidenses muertos desde que retomaron las hostilidades el 7 de julio.

Más temprano el sábado, Teherán atacó infraestructuras civiles en Kuwait por segundo día consecutivo. Hasta ahora su ejército había tenido como objetivo principal bases estadounidenses en sus países vecinos del Golfo.

Por su parte, el Consejo de Cooperación del Golfo, que agrupa a seis países de la región, condenó los ataques iraníes contra infraestructuras civiles y dijo que constituyen "crímenes de guerra".