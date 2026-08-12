Dos militares muertos en Texas tras accidente de helicóptero del ejército de EE.UU.

Dos soldados murieron luego de que un helicóptero del ejército de EE.UU. se estrelló en Texas, informó la base militar donde estaba asignada la aeronave.

"Un helicóptero de ataque AH-64E Apache con base en Fort Hood se estrelló hoy en Salado. Se ha confirmado el fallecimiento de dos soldados", indicó la base en un comunicado.

"El personal de Fort Hood permanece en el lugar trabajando en coordinación con los servicios de emergencia locales".

El comunicado señaló que las identidades de los fallecidos se mantendrán en reserva hasta que se notifique a sus familiares.

El ejército no se refirió a las probables causas del accidente o las actividades que realizaba el helicóptero siniestrado.

Este hecho se produce dos meses después de que un bombardero B-52 de la Fuerza Aérea estadounidense se estrellara en California, causando la muerte de las 8 personas que iban a bordo.