Confirmado por la NASA hoy: a qué hora es la lluvia de meteoros Perseidas y cómo aprovechar la vista en EE.UU.

La noche de este miércoles 12 de agosto y las primeras horas del jueves 13 ofrecerán el momento más esperado de la temporada para observar las Perseidas, una de las lluvias de meteoros más conocidas y activas del año. El fenómeno comenzó semanas atrás, pero alcanzará su punto máximo durante esta noche.

Perseidas 2026: cuándo será el pico y cuál es el mejor horario para verlas en EE.UU.

De acuerdo con la información publicada por la NASA, la actividad máxima de las Perseidas está prevista para la noche del 12 de agosto y se extenderá hasta la madrugada del 13.

La agencia señala que el fenómeno puede alcanzar entre 50 y 100 meteoros por hora cuando las condiciones de observación son adecuadas, aunque la cantidad concreta que cada persona logre ver dependerá del lugar elegido, la oscuridad del cielo y la presencia o ausencia de nubes.

La NASA explicó que la lluvia comenzó a aumentar su actividad desde principios de julio y continuará siendo visible hasta finales de agosto. El período de máxima intensidad, sin embargo, concentra la mayor cantidad de trazos luminosos y constituye la oportunidad principal para quienes quieran observar el espectáculo desde Estados Unidos.

Para 2026, una de las condiciones más destacadas será la coincidencia con la luna nueva. Esto reducirá la interferencia del brillo lunar y facilitará la observación de meteoros más débiles, especialmente desde sitios alejados de las ciudades.

Cómo ver las Perseidas en EE.UU. y consejos de la NASA

La mejor estrategia no requiere telescopios ni equipos especializados. La NASA recomienda buscar un sitio oscuro y abierto y, una vez entrada la noche, orientar inicialmente la vista hacia el noreste, aunque los meteoros pueden cruzar cualquier sector del cielo.

Una vez instalado en el sitio elegido, es necesario darle tiempo a la vista para acostumbrarse a la oscuridad.

Según la NASA, el fenómeno puede ofrecer entre 50 y 100 meteoros por hora bajo condiciones óptimas de observación y cielos despejados NASA

La adaptación de los ojos puede llevar entre 20 y 30 minutos. Durante ese período, conviene evitar fuentes intensas de luz y permanecer en el lugar el tiempo suficiente para que la visión nocturna mejore.

Los meteoros no aparecen de manera constante ni en un único sector del cielo, por lo que conviene prolongar la observación.

Las recomendaciones principales para aprovechar la noche son:

Alejarse de las ciudades y buscar el cielo más oscuro posible.

Consultar previamente el pronóstico meteorológico del lugar elegido.

Revisar especialmente la posibilidad de nubes, niebla y cambios de temperatura.

Dar entre 20 y 30 minutos a los ojos para adaptarse a la oscuridad.

Buscar una posición cómoda que permita observar una amplia porción del cielo.

Permanecer durante un período prolongado para aumentar las posibilidades de detectar meteoros.

Llevar abrigo, una manta, agua y una bebida caliente para mantenerse cómodo durante la madrugada.

Utilizar repelente de insectos si el lugar elegido tiene presencia de mosquitos u otros insectos.

Considerar asistir a una actividad organizada por un club de astronomía o una comunidad local.

Cometa Swift-Tuttle: por qué produce la lluvia de meteoros Perseidas cada agosto

Las Perseidas forman parte del material dejado por el cometa 109P/Swift-Tuttle. A medida que los cometas se desplazan alrededor del Sol, dejan detrás de ellos un rastro de partículas de polvo.

Cada año, la Tierra atraviesa algunas de esas corrientes de residuos espaciales y las pequeñas partículas ingresan en la atmósfera.

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Cuando esos fragmentos interactúan con la atmósfera terrestre, se desintegran y producen los conocidos destellos que pueden observarse desde el suelo.

Por eso, lo que aparece ante los ojos del observador como una estrella fugaz es en realidad el resultado de partículas de material cometario que atraviesan la atmósfera a gran velocidad.

Según la NASA, las Perseidas son particularmente apreciadas porque suelen producir meteoros rápidos y brillantes que pueden dejar largas estelas de luz y color.

También son conocidas por sus llamados bólidos o fireballs, fenómenos especialmente luminosos que pueden permanecer visibles durante más tiempo que una estela meteorítica convencional.