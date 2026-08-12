A qué hora de EE.UU. es el eclipse solar total de hoy que se podrá ver en vivo en la transmisión de la NASA

El eclipse solar de hoy, miércoles 12 de agosto, recorrerá una franja que comienza en el Ártico y continúa por Groenlandia, Islandia, el océano Atlántico y sectores de Europa. La fase de totalidad, durante la cual la Luna cubrirá por completo al Sol, no será visible desde Estados Unidos, pero distintas zonas del norte del país norteamericano podrán observar el fenómeno de manera parcial.

Horarios para ver el eclipse solar del 12 de agosto en EE.UU.

En territorio estadounidense, el fenómeno podrá observarse únicamente como eclipse parcial. Alaska y algunas áreas del noreste tendrán los mayores niveles de cobertura.

Anchorage registrará el máximo a las 8.21 hs (hora local), con cerca del 28% del Sol oculto, mientras que Fairbanks llegará al 37% a las 8.27 hs.

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), los otros lugares de EE.UU. que podrán ver el evento de forma parcial son:

Bangor, Maine : a las 13.53 hs el 24% .

: a las el . Boston, Massachusetts : a las 13.55 hs el 16% .

: a las el . Detroit, Michigan : a las 13.36 hs el 3% .

: a las el . Juneau, Alaska : a las 8.24 hs el 17% .

: a las el . Nueva York, Nueva York : a las 13.54 hs el 9% .

: a las el . Albany, Nueva York : se espera que la cobertura llegue al 13% a las 13.50 hs .

: se espera que la cobertura llegue al a las . Newark, Nueva Jersey : el máximo llegará al 9,3% y ocurrirá cerca de las 13.53 hs .

: el máximo llegará al y ocurrirá cerca de las . Trenton, Nueva Jersey : llegará a alrededor del 7,8% , también cerca de las 13.53 hs .

: llegará a alrededor del , también cerca de las . Filadelfia, Pensilvania : a las 13.53 hs el 7% .

: a las el . Portland, Maine : a las 13.53 hs el 19% .

: a las el . Washington D.C.: a las 13.53 hs el 4%.

El eclipse parcial también se podrá ver desde:

Montreal, Canadá : a las 13.45 hs el 18% .

: a las el . Toronto, Canadá : a las 13.40 hs el 8% .

: a las el . Edmonton, Canadá : a las 10.38 hs el 6% .

: a las el . Halifax, Canadá : a las 15 hs el 31% .

: a las el . San Juan de Terranova, Canadá : a las 15.35 hs el 53% .

: a las el . Winnipeg, Canadá : a las 12.02 hs el 5% .

: a las el . Argel, Argelia : a las 19.33 hs el 96% .

: a las el . Berlín, Alemania : a las 20.08 hs el 85% .

: a las el . Casablanca, Marruecos : a las 19.43 hs el 87% .

: a las el . Dakar, Senegal : a las 19.12 hs el 37% .

: a las el . Dublín, Irlanda : a las 19.10 hs el 94% .

: a las el . Cracovia, Polonia : a las 19.56 hs el 64% .

: a las el . Lisboa, Portugal : a las 19.36 hs el 95% .

: a las el . Londres, Reino Unido : a las 19.13 hs el 91% .

: a las el . Milán, Italia : a las 20.20 hs el 92% .

: a las el . Nuuk, Groenlandia : a las 16.35 hs el 79% .

: a las el . Oslo, Noruega : a las 19.57 hs el 83% .

: a las el . París, Francia : a las 20.17 hs el 92% .

: a las el . San Petersburgo, Rusia : a las 20.51 hs el 79% .

: a las el . Estocolmo, Suecia : a las 19.56 hs e 81% .

: a las e . Túnez, Túnez : a las 19.11 hs el 50% .

: a las el . Viena, Austria: a las 20.10 hs el 85%.

A qué hora comienza la transmisión de la NASA

La NASA iniciará su transmisión en vivo a las 13.15 (hora del Este). La cobertura permitirá seguir el desarrollo del evento desde diferentes lugares, incluidos aquellos situados dentro de la trayectoria de totalidad y otros donde el fenómeno será parcial.

Cómo ver el eclipse solar de este 12 de agosto en EE.UU.

El eclipse solar total del 12 de agosto atravesará Groenlandia, Islandia, el Atlántico Norte y parte de Europa. La franja donde la Luna cubrirá completamente al Sol tendrá diversos horarios según la región:

León, España : la totalidad comenzará alrededor de las 20.28 hs (hora local) y terminará cerca de las 20.30 hs, según la ubicación exacta.

: la totalidad comenzará alrededor de las 20.28 hs (hora local) y terminará cerca de las 20.30 hs, según la ubicación exacta. Reikiavik, Islandia : el máximo se producirá aproximadamente a las 17.48 hs; la totalidad durará alrededor de un minuto.

: el máximo se producirá aproximadamente a las 17.48 hs; la totalidad durará alrededor de un minuto. Valencia y Zaragoza, España: el eclipse total ocurrirá cerca del atardecer y durará menos de dos minutos, aunque los horarios precisos varían según las coordenadas del observador.

En Madrid, el máximo del eclipse parcial será aproximadamente a las 20.32 hs, con una cobertura cercana al 99%. Barcelona llegará a una cobertura similar, del 99%, alrededor de las 20.29 hs.

Cómo observar el eclipse solar de forma segura

Durante las fases parciales no se debe mirar directamente al Sol sin protección. Para hacerlo de manera segura, es necesario utilizar anteojos para eclipses o visores solares que cumplan con la norma internacional ISO 12312-2.

Mapa del eclipse solar total del 12 de agosto NASA

Las gafas convencionales no ofrecen la protección necesaria. Los telescopios, binoculares y cámaras también requieren filtros específicos colocados delante de la óptica.

No se debe mirar el Sol directamente a través de estos dispositivos porque la concentración de luz puede provocar lesiones oculares. Otra alternativa es utilizar métodos indirectos, como un proyector estenopeico.

También es posible observar la forma proyectada mediante los pequeños espacios que quedan entre las hojas de los árboles. La protección debe mantenerse durante todas las fases parciales.

Qué estudiará la NASA durante el eclipse solar

La NASA utilizará el eclipse para estudiar la corona solar, la zona exterior de la atmósfera del Sol que queda expuesta durante la totalidad. La agencia combinará observaciones con información obtenida mediante satélites y aeronaves.

Desde la agencia estadounidense esperan captar el eclipse de una maner diferente

Los vuelos preparados para seguir la sombra de la Luna permitirán extender el período disponible para realizar observaciones y obtener imágenes desde distintas condiciones. Los registros servirán para analizar la estructura y el comportamiento de la corona.

La agencia también promueve iniciativas de ciencia ciudadana para reunir observaciones realizadas desde diferentes países. Los datos obtenidos podrán complementar las mediciones científicas y contribuir a investigaciones posteriores sobre el Sol y su atmósfera.