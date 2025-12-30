Dos muertos en nuevo ataque de EE. UU. contra presunta narcolancha en el Pacífico

Las fuerzas militares de Estados Unidos informaron el lunes que dos personas murieron en un nuevo ataque dirigido contra una embarcación de presuntos narcotraficantes en el Pacífico oriental.

"Los servicios de inteligencia confirmaron que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaba en operaciones de narcotráfico. Dos narcoterroristas murieron", afirmó en X el Comando Sur de Estados Unidos, que opera en la región de América Latina y el Caribe.

Al menos 107 personas murieron desde septiembre en el marco de la ofensiva estadounidense contra embarcaciones que Washington asegura transportan drogas, aunque no ha presentado pruebas.