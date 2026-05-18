Se viene un fin de semana XL: cuándo es el próximo feriado y qué pasa con el pago doble a trabajadores

El 25 de mayo se celebra en EE.UU. el Memorial Day o Día de los Caídos, que se conmemora cada último lunes de mayo. En algunos estados, quienes trabajen durante esa jornada pueden recibir un pago adicional.

Cuál es el próximo feriado en EE.UU. y qué se conmemora

El Memorial Day honra y recuerda tanto a hombres como a mujeres que fallecieron en las fuerzas armadas, en tiempos de guerra como de paz.

En 1971, una ley federal trasladó el homenaje al último lunes de mayo, convirtiéndolo en un feriado nacional para crear un fin de semana largo

El homenaje tiene sus raíces en la Guerra Civil estadounidense, cuando el 1° de mayo de 1865 un grupo de personas recién liberadas de la esclavitud en Charleston reorganizó y decoró las tumbas de soldados de la Unión que habían muerto en un antiguo hipódromo convertido en prisión, según consignó National Geographic.

Otra de las ciudades de origen que se destaca es Waterloo, Nueva York. En este lugar se habría celebrado por primera vez la conmemoración el 5 de mayo de 1866, con el cierre de negocios y la decoración de tumbas. En 1966, el Congreso de EE.UU. lo declaró de manera oficial como el lugar de nacimiento de la festividad.

En 1966, el Congreso de EE.UU. destacó a Waterloo como la ciudad de nacimiento del Memorial Day o el Día de los Caídos X/@sulsitodisimone

En mayo de 1868, el general John Alexander Logan, jefe de la Grand Army of the Republic, convocó a conmemorar a los soldados caídos cada 30 de mayo. En 1971, una ley federal trasladó el homenaje al último lunes de mayo, convirtiéndolo en un feriado nacional para crear un fin de semana largo.

¿Un trabajador cobra doble durante el Día de los Caídos?

El pago durante el día festivo depende de las políticas de la empresa y las leyes estatales, dado que no existe una ley federal que obligue a los empleadores privados a ofrecer el día libre pagado o a pagar “tiempo y medio” por trabajarlo.

De acuerdo con el Departamento de Defensa (DOD, por sus siglas en inglés), una de las acciones más habituales en homenaje a los soldados caídos es acudir a los cementerios militares Freepik

De acuerdo con USA Employment Lawyers y ADP, bajo la ley federal solo es obligatorio pagar 1.5 veces la tasa regular si la jornada en el Memorial Day hace que el empleado supere las 40 horas de trabajo en esa semana.

Algunos estados como Rhode Island requieren que los empleadores privados paguen 1.5 veces la tasa regular a los empleados no exentos que trabajen en este feriado. Otros, como Massachusetts, obligan a dar licencia (pagada o no) a los veteranos que deseen participar en desfiles o servicios.

Cómo se conmemora el Memorial Day

De acuerdo con el Departamento de Defensa (DOD, por sus siglas en inglés), una de las acciones más habituales en homenaje a los soldados caídos es acudir a los cementerios militares para plantar banderas estadounidenses o colocar flores y decoraciones en las tumbas de los soldados fallecidos.

En el festivo, se realizan desfiles militares y espectáculos tanto aéreos como terrestres protagonizados por las Fuerzas Armadas CHRIS JACKSON - POOL

En lugares emblemáticos como el Cementerio Nacional de Arlington, se organiza la tradición de agregar banderas en cada tumba antes del día oficial.

De igual modo, se realizan desfiles militares y espectáculos tanto aéreos como terrestres protagonizados por las Fuerzas Armadas para invitar a los ciudadanos a rendir homenaje en las calles.