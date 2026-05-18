El agente del ICE Christian Castro enfrenta cargos por el tiroteo contra un inmigrante venezolano en Minnesota

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), identificado como Christian Castro, fue acusado en Minnesota por un tiroteo ocurrido durante un operativo migratorio realizado en Minneapolis, Minnesota, el 14 de enero. El caso abrió una disputa entre autoridades estatales y organismos federales sobre la responsabilidad de los agentes durante procedimientos de inmigración.

Cómo ocurrió el tiroteo durante el operativo migratorio

De acuerdo con la acusación presentada por la fiscalía, el episodio comenzó cuando Castro perseguía a Alfredo Alejandro Aljorna, ciudadano venezolano, que regresaba a una vivienda ubicada en Minneapolis. El hombre conducía un Ford Focus que los agentes del ICE intentaron detener.

Se presentaron cargos penales contra un agente de ICE llamado Christian Castro por un tiroteo ocurrido en Minneapolis Erin Hooley - AP

Según los informes, el migrante trabajaba como repartidor de DoorDash en ese momento y huyó hacia su casa. Al llegar a su domicilio, chocó contra un poste de luz y corrió hacia la entrada de su vivienda.

El agente Christian Castro lo alcanzó y se produjo un forcejeo en el suelo. Fue entonces cuando Julio César Sosa-Celis, también ciudadano venezolano y quien compartía el inmueble con Aljorna y sus respectivas parejas, salió para intervenir en la situación.

Los ciudadanos venezolanos ingresaron nuevamente a la casa mientras el agente permanecía en el exterior. En ese momento, Castro disparó su arma a través de la puerta principal cerrada.

La bala impactó en la pierna de Sosa-Celis, atravesó un armario y terminó alojada en la pared de una habitación infantil. Dentro de la vivienda había cuatro adultos y dos menores de edad.

“El Sr. Castro disparó su arma de servicio contra la puerta principal de una casa sabiendo que había personas que acababan de entrar corriendo”, aseguró la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, en un video compartido en sus redes sociales. Agregó que tanto Sosa-Celis como Aljorna se encontraban legalmente en Estados Unidos.

La fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, anunció cargos penales contra un agente de ICE

Qué dijeron las autoridades federales sobre el caso

Tras el enfrentamiento, las autoridades federales afirmaron que el agente Christian Castro se encontraba bajo una amenaza inmediata y que disparó en defensa propia. Según lo retomado por el New York Post, en ese entonces la exsecretaria de seguridad nacional, Kristi Noem, dijo que se trató de un intento de asesinato contra el agente.

“Nuestro oficial fue emboscado y atacado por tres individuos que lo golpearon con palas de nieve y mangos de escobas”, señaló.

Sin embargo, esta postura cambió cuando la evidencia en video contradijo el testimonio del agente. La investigación también determinó que las personas que estaban dentro de la casa no portaban armas al momento de los hechos.

Además, las cámaras de vigilancia de la ciudad, que registraron la secuencia completa, mostraron que Castro permanecía de pie cuando efectuó el disparo.

La fiscal del condado de Hennepin confirmó que el oficial enfrenta cuatro cargos de agresión en segundo grado David Zalubowski - AP

Los registros médicos incorporados al expediente tampoco detectaron lesiones compatibles con la agresión denunciada. Los estudios realizados en un centro médico solo identificaron una pequeña abrasión en una de sus manos.

“No fue golpeado por una pala ni por una escoba; de hecho, no fue golpeado en absoluto. Su propio jefe, el (ex) director del ICE Todd Lyons, reconoció que dos agentes mintieron tras este incidente. El Sr. Castro fue uno de ellos”, agregó Moriarty.

La fiscal del condado de Hennepin confirmó que el oficial enfrenta cuatro cargos de agresión en segundo grado con arma peligrosa y una acusación por denuncia falsa de un delito. La Justicia emitió además una orden de arresto con alcance nacional y fijó una fianza de US$200 mil.

Qué pasó con los cargos federales contra los migrantes venezolanos

La declaración inicial del agente derivó en la apertura de causas federales contra Sosa-Celis y Aljorna. Ambos fueron acusados de agresión con base en el relato presentado por Castro.

El video que muestra el enfrentamiento de un agente de ICE contra venezolanos

Semanas después, la fiscalía federal solicitó retirar los cargos al reconocer que habían aparecido pruebas “materialmente inconsistentes” con la denuncia original. El juez federal Paul A. Magnuson cerró posteriormente el caso y desestimó todas las acusaciones contra los migrantes.

La investigación criminal desarrollada por el Buró de Aprehensión Criminal de Minnesota concluyó además que el disparo fue efectuado desde el exterior de la vivienda hacia el interior de la propiedad.

La disputa entre Minnesota y el gobierno federal

La fiscal Mary Moriarty afirmó que la condición de agente federal no otorga inmunidad automática frente a delitos cometidos en territorio estatal. También cuestionó la falta de transparencia en torno a las actuaciones de organismos federales durante operativos migratorios recientes.

El caso se produce en medio de cuestionamientos a la denominada “Operación Metro Surge”, impulsada durante la segunda administración de Donald Trump, que incluyó redadas y procedimientos migratorios masivos en distintas ciudades.

La orden judicial emitida el 18 de mayo establece que Castro deberá entregar su pasaporte, no podrá portar armas y tendrá prohibido mantener contacto con testigos si obtiene la libertad bajo fianza. Las autoridades indicaron además que su ubicación actual es desconocida.