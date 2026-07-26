Dos títulos en diez partidos: Cruz Azul de Huiqui desplaza al Toluca de Mohamed

La fortuna sigue sonriéndole a Joel Huiqui en su incipiente gestión como director técnico. En apenas su décimo partido al frente del Cruz Azul, el entrenador mexicano de 43 años se consagró Campeón de Campeones al vencer 3-1 al Toluca de época del argentino Antonio Mohamed.

En abril, Huiqui dirigía a la categoría sub-21 del club celeste, y de ahí fue llamado de emergencia para hacerse cargo del primer equipo tras el fulminante cese del entrenador argentino Nicolás Larcamón.

En siete partidos del Clausura 2026, uno de la fase regular más seis de liguilla, Huiqui coronó al Cruz Azul como campeón de liga en la final jugada ante los Pumas del portero costarricense Keylor Navas, el 24 de mayo.

Dos meses después, este sábado en el estadio Dignity Health Sports Park, en Carson, California, La Máquina de Huiqui afrontó un reto de gran dimensión: disputarle el trofeo de Campeón de Campeones 2025-2026 al Toluca.

Los Diablos Rojos se presentaron a este compromiso viviendo una época dorada con "El Turco" Mohamed como director técnico.

En tres semestres con el argentino en el banco, la escuadra escarlata había ganado cinco títulos, incluido el trofeo Campeón de Campeones del año pasado.

En un estadio mayoritariamente tapizado con camisetas azules, Huiqui dio la campanada al imponer su estrategia ante el multilaureado Antonio Mohamed, que buscaba su título número 14 en 23 años como entrenador.

Huiqui sigue invicto en el timón celeste, ahora con ocho victorias y dos empates.

- Paradela y Rodríguez, las figuras -

En un primer tiempo con paridad de fuerzas, celestes y escarlatas se fueron al descanso con el marcador igualado 1-1.

El mediocampista argentino José Paradela y el mexicano Carlos Rodríguez se perfilaron como las figuras del partido.

Al minuto 31, Paradela hizo el 1-0 para el Cruz Azul con un tiro desde la media luna del área, a pase de Rodríguez.

Antes del descanso, al 45+3, Alexis Vega, de discreta actuación en la pasada Copa del Mundo con México, firmó el 1-1 con un tiro libre que se coló en un resquicio de la barrera.

Al 55', Paradela devolvió la asistencia para que Rodríguez entrara al área por el centro y anotara el 2-1 frente al portero.

Tras ser descartado de la nómina mundialista de México en mayo, Charly Rodríguez ha sido decisivo en los dos títulos del Cruz Azul ganados con Huiqui.

La Máquina aseguró la victoria con el 3-1 que Paradela marcó con un tiro libre ejecutado desde los linderos del área, al 61'.

Solidario y contundente en la cancha, el equipo celeste logró el cuarto título de Campeón de Campeones de su historia. Antes lo logró en las temporadas 1968-1969, 1973-1974 y 2020-2021.