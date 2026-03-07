Draper arranca defensa de título de Indian Wells sufriendo ante Bautista

El tenista inglés Jack Draper comenzó este sábado la defensa del trofeo Masters 1000 de Indian Wells (Estados Unidos), el mayor de su carrera, con una trabajada victoria ante el español Roberto Bautista.

Draper, número 14 de la ATP, cedió el primer set ante Bautista (93º) por 3-6 pero se rehízo con parciales de 6-3 y 6-2 en este duelo de segunda ronda.

Draper, de 24 años, necesitó de una hora y 45 minutos de juego para tumbar a un rival 13 años mayor, especialmente por la irregularidad de su primer servicio (57%, 9 aces).

El británico, exento de la primera ronda como el resto de cabezas de serie, regresó al circuito la semana pasada en Dubái.

El tenista zurdo no competía desde que se retiró en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos el pasado agosto por una contusión ósea en el brazo izquierdo.

"Estuve un poco blando al principio y él jugó muy bien. Necesitaba encontrar la chispa en mi juego", reconoció el inglés. "Desde el primer punto del segundo set, volvió. Necesito ser más agresivo, las condiciones de esta semana recompensan a los jugadores agresivos".