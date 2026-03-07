Draper y Cerúndolo debutan con sufridos triunfos en Indian Wells

El tenista inglés Jack Draper, vigente campeón de Indian Wells (Estados Unidos), y el argentino Francisco Cerúndolo se estrenaron este sábado en el torneo Masters 1000 con victorias muy trabajadas.

Esta jornada depara los debuts de dos grandes favoritos, el español Carlos Alcaraz y el serbio Novak Djokovic, que se medían al checo Kamil Majchrzak y al búlgaro Grigor Dimitrov.

El número uno y tres mundial quieren tomar el relevo en el palmarés de Draper, quien comenzó la defensa del mayor título de su carrera sudando frente al veterano jugador español Roberto Bautista.

Número 14 de la ATP, Draper cedió el primer set ante Bautista (93º) por 3-6 pero se rehízo con parciales de 6-3 y 6-2 en este duelo de segunda ronda.

Draper, de 24 años, necesitó de una hora y 45 minutos de juego para tumbar a un rival 13 años mayor, especialmente por la irregularidad de su primer servicio (57%, 9 aces).

El británico, exento de la primera ronda como el resto de cabezas de serie, regresó al circuito la semana pasada en Dubái.

El tenista zurdo no competía desde que se retiró en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos el pasado agosto por una contusión ósea en el brazo izquierdo.

"Estuve un poco blando al principio y él jugó muy bien. Necesitaba encontrar la chispa en mi juego", reconoció el inglés. "Desde el primer punto del segundo set, volvió. Necesito ser más agresivo, las condiciones de esta semana recompensan a los jugadores agresivos".

Fonseca por tercera ronda

Draper tendrá probablemente que subir sus prestaciones para enfrentar el lunes en la tercera ronda a Cerúndolo, la primera raqueta latinoamericana en la ATP.

Aún así, el argentino tampoco mostró el sábado su mejor versión y necesitó llegar al tiebreak del tercer set para tumbar al francés Benjamin Bonzi.

El tenista de Buenos Aires, número 20 mundial, terminó prevaleciendo ante Bonzi (111º) por 6-4, 5-7 y 7-6 (7/5).

El jugador galo, que provenía de la fase de clasificación, llegó a estar a dos puntos del triunfo con un empate 5-5 en el desempate, pero Cerúndolo dio el último paso lanzando un saque ganador y aprovechando un error de revés de Bonzi en la primera bola de partido.

El hermano menor de Cerúndolo, Juan Manuel, buscaba también el boleto frente a otro francés, Arthur Rinderknech.

Otro argentino, Sebastián Báez, tiene un difícil compromiso frente al checo Jiri Lehecka, al igual que el chileno Alejandro Tabilo, que cerrará el programa ante el ex número uno mundial Daniil Medvedev.

La gran promesa latinoamericana, el brasileño João Fonseca, se medía con otro ruso, Karen Khachanov.

Tanto Khachanov como Medvedev estuvieron entre los tenistas que llegaron más tarde a Indian Wells por quedar bloqueados durante días en Dubái debido a la guerra en Oriente Medio.

Solana Sierra desafía a la campeona

En la rama femenina, de categoría WTA 1000, la kazaja Elena Rybakina también requirió de un tercer set para vencer a la estadounidense Hailey Baptiste.

La flamante campeona del Abierto de Australia, tercera del ranking mundial, tuvo que temblar los nervios para doblegar a Baptiste (43º) por 7-6 (7/5), 2-6 y 6-2.

"Ha sido un partido realmente duro hoy, pero estoy muy contenta con la victoria", dijo Rybakina, ganadora en el Valle de Coachella en 2023.

Rybakina fue la primera de varias estrellas que entraban en acción el sábado.

La joven rusa Mirra Andreeva se estrenaba frente a la argentina Solana Sierra, en el primer escalón hacia un segundo título seguido que sólo logró Martina Navratilova.

La polaca Iga Swiatek, doble campeona del certamen (2022 y 2024), se medía con la estadounidense Kayla Day y la también local Jessica Pegula ante la croata Donna Vekic.