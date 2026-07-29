Dressel gana 100 metros libres en el campeonato de EE.UU.; Anna Moesch marca récord nacional

El nueve veces campeón olímpico Caeleb Dressel ganó los 100 metros libres masculinos y Anna Moesch batió su propio récord nacional en la misma distancia femenina la noche del martes, en la jornada inaugural del campeonato de natación de EE.UU.

Dressel ganó los 100 metros con un tiempo de 47,70 segundos, superando a Brooks Curry por 0,11 segundos, su mejor marca desde el preolímpico estadounidense para París 2024.

El floridano, de 29 años, conquistó el oro en esa distancia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y es dos veces campeón mundial de la prueba.

Anna Moesch batió su propio récord nacional de los 100 metros libres al ganar con 51,88 segundos, rebajando la marca de 51,94 que había establecido el 25 de mayo en Londres.

Antes de su prueba en Inglaterra hace dos meses, el récord estadounidense femenino de los 100 metros libres era de 52,04, establecido en 2019 por la campeona olímpica de Rio de Janeiro 2016, Simone Manuel.