DT de Egipto no garantiza a Salah como titular ante Australia por 16avos

La presencia de Mohamed Salah en el ataque de Egipto para el partido del viernes contra Australia, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, sigue siendo una incógnita.

El seleccionador Hossam Hassan admitió este jueves que todavía no tiene la certeza de alinear a su capitán frente a los Socceroos, después de la lesión muscular que sufrió en el empate 1-1 contra Irán.

El ya exatacante del Liverpool abandonó aquel encuentro tras resentirse de un muslo y apenas el miércoles comenzó a reincorporarse parcialmente a los entrenamientos con el resto del grupo.

"Quiere ayudar al equipo, pero no voy a correr ningún riesgo mientras no esté seguro al 100% de que está listo", explicó Hassan en conferencia de prensa en Arlington, Texas.

El técnico reconoció que espera contar con Salah, aunque dejó abierta la posibilidad de reservarlo de inicio.

Australia y Egipto buscarán el viernes su primer triunfo en una ronda eliminatoria de una Copa del Mundo. El ganador quedará muy cerca de medirse con la Argentina de Lionel Messi, vigente campeona, favorita para superar a Cabo Verde en su cruce del viernes por los dieciseisavos.