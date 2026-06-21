DT de Irán dice que empate ante Bélgica "se escribirá en la historia"

El seleccionador de Irán, Amir Ghalenoei, calificó como un "gran logro" el empate 0-0 ante Bélgica este domingo en el Grupo G, un resultado que mantiene invicto al Team Melli y con opciones de clasificar por primera vez a una ronda eliminatoria de un Mundial.

"Hemos jugado dos partidos sin perder en un Mundial con las condiciones que hemos tenido. Tuvimos menos de 16 horas para entrenar antes del partido. Es un gran logro y se escribirá en la historia de nuestro fútbol", afirmó el técnico.

Irán volvió a verse afectado por problemas logísticos y de desplazamiento entre su campo base en Tijuana, al norte de México, y los partidos en Estados Unidos.

Ghalenoei consideró que pocos equipos habrían resistido esas circunstancias y elogió el compromiso de sus jugadores.

"Nuestros jugadores lo están dando todo, juegan con el corazón. Las futuras generaciones los recordarán", señaló.

También agradeció el apoyo recibido desde su país: "Quiero dar las gracias a todos los iraníes, con diferentes actitudes respecto a la política. Nos apoyaron y nos dieron energía".

Pese a jugar más de media hora con un hombre más tras la expulsión del belga Nathan Ngoy, el seleccionador reconoció que su equipo no supo aprovechar la ventaja.

"Fuimos a buscar los tres puntos, pero ninguno de nuestros cambios funcionó y tuvimos suerte de no perder", admitió.

Con dos puntos en dos jornadas, Irán se jugará buena parte de sus opciones de clasificación ante Egipto. "Nuestro objetivo principal es llegar a la siguiente ronda", afirmó Ghalenoei.

El extremo iraní Alireza Jahanbakhsh también pidió mantener los pies en la tierra.

"Hoy fue una actuación increíble, pero no podemos relajarnos para el próximo partido contra Egipto. Lo más importante ahora es recuperarnos bien y estar listos", dijo.