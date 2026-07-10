DT de Noruega: "Los jugadores sienten que le pueden ganar a Inglaterra"

El seleccionador de Noruega, Stale Solbakken, destacó este viernes la confianza de su equipo antes del duelo de cuartos de final del Mundial contra Inglaterra el sábado en Miami.

"En el fondo los jugadores sienten que le pueden ganar a Inglaterra, pero tenemos que estar en nuestra mejor versión, si no Inglaterra pasará", declaró Solbakken en rueda de prensa.

El técnico noruego repasó el camino recorrido desde el arranque titubeante del torneo. "Los primeros veinte minutos contra Irak no conseguimos ni hilar dos pases", recordó, antes de explicar que el equipo fue "mejorando de manera gradual y adquiriendo confianza" a medida que avanzaba la fase de grupos.

Sobre el choque con Inglaterra, el seleccionador apuntó a uno de los duelos más esperados de la competición: "Harry Kane es el principal atacante para Inglaterra y Haaland lo es también para nosotros".

Solbakken reconoció que Inglaterra afronta el partido con mayor exigencia, aunque restó importancia al factor psicológico una vez arranque el juego.

"Cuando empiece a rodar la pelota no creo que sea tan importante la presión. Son 11 contra 11", dijo.