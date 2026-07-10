Hora de EE.UU. y qué partidos se juegan hoy viernes 10 de julio por el Mundial 2026

En el marco de los cuartos de final del Mundial 2026, este viernes 10 de julio corresponde a la segunda jornada de la fase de eliminación, con un partido atractivo para los fanáticos. El enfrentamiento se lleva a cabo en Los Ángeles y la transmisión está disponible tanto en inglés como en español.

Horario de España vs. Bélgica, el partido del Mundial 2026 del 10 de julio

La primera semana de julio dejó partidos memorables, con la eliminación de los anfitriones y el primer enfrentamiento por cuartos de final.

Este viernes transcurre la segunda jornada de esta fase con el cruce entre España y Bélgica a las 15 hs (hora del Este de EE.UU.) por un pase a semifinales.

Este viernes 10 de julio, España enfrenta a Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026 Mark J. Terrill - AP

El encuentro de esta tarde tiene lugar en el Estadio Los Ángeles, en California. De acuerdo con el calendario de la FIFA, el vencedor tendrá su próximo enfrentamiento el martes 14 de julio, en el Estadio Dallas, contra el ganador del partido entre Francia y Marruecos.

Tras los dos duelos del sábado 11 de julio, la acción se interrumpirá por dos días y se reactivará el martes 14 con el primer cruce por las semifinales de la Copa del Mundo.

Cómo ver el España vs. Bélgica por el Mundial 2026 en EE.UU.

Para el encuentro entre España y Bélgica, la transmisión en inglés está a cargo de FOX, en tanto en español se puede ver por Telemundo. Además, está disponible el servicio de streaming en español de Peacock.

El duelo de esta tarde enfrenta a dos seleccionados con momentos de esplendor a lo largo del torneo. En fase de grupos, la Furia Roja debutó con un empate ante Cabo Verde que sembró varios interrogantes en los fanáticos, pero luego selló una buena actuación en la primera etapa con dos triunfos consecutivos, 4-0 sobre Arabia Saudita y 1-0 frente a Uruguay.

El partido entre Bélgica y España comienza a las 15 hs (ET) y se lleva a cabo en Los Ángeles Imagen Ilustrativa generada con IA

En la primera ronda de eliminación, goleó por 3-0 a Austria con desempeños sobresalientes y dos goles de Mikel Oyarzabal. Luego, en octavos, avanzó a la siguiente fase tras imponerse por 1-0 a Portugal sobre el final del encuentro.

Por su parte, Bélgica empató los dos primeros duelos en su zona y obtuvo el pase a 16avos con el triunfo por 5-1 sobre Nueva Zelanda.

En esta instancia, logró sobreponerse a la adversidad con el 0 a 2 parcial frente a Senegal y remontó el resultado para imponerse finalmente con un 3-2 a los 125 minutos.

En octavos, los dirigidos por Rudi García se hicieron fuertes ante el anfitrión y dejaron afuera a Estados Unidos con una goleada por 4-1.

Todos los partidos del Mundial 2026 después de este viernes 10 de julio

Con los duelos del sábado, los últimos por cuartos de final, los enfrentamientos restantes según el cronograma oficial establecido por la FIFA son los siguientes:

Los partidos de cuartos de final del Mundial 2026

Qué se juega el sábado 11 de julio en el Mundial 2026

Partido 99 – 17 hs (ET) - Noruega vs. Inglaterra - Estadio Miami

- Estadio Miami Partido 100 – 21 hs (ET) - Argentina vs. Suiza - Estadio Kansas City

España le ganó a Portugal con un gol agónico y puso fin al sueño de Cristiano

Semifinales del Mundial 2026

Martes 14 de julio 2026

Partido 101 – 15.00 hs (ET) - Ganador Partido 97 vs. Ganador Partido 98 - Estadio Dallas

Miércoles 15 de julio 2026

Partido 102 – 15.00 hs (ET) - Ganador Partido 99 vs. Ganador Partido 100 - Estadio Atlanta

Partido por el tercer lugar

Sábado 18 de julio 2026

Partido 103 – 17.00 hs (ET) - Perdedor Partido 101 vs. Perdedor Partido 102 - Estadio Miami

Final

Domingo 19 de julio 2026