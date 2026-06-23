DT de Portugal destaca reacción de su equipo tras inicio difícil en el Mundial

El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, celebró este martes la goleada contra Uzbekistán (5-0) en Houston y la forma en que su equipo se recuperó tras una semana difícil en la que recibió duras críticas por su empate 1-1 en el debut mundialista contra RD Congo.

"Nuestros jugadores se focalizaron, tuvieron una actitud increíble. Estuvimos con rabia, pero el resultado fue crecer como equipo", declaró Martínez en rueda de prensa sobre el periodo entre los dos partidos.

"Fue una semana difícil porque no conseguimos el resultado que trabajamos y eso crea una situación complicada porque hay ruido, hay ruido que no es justo, fake news, aspectos mal intencionados", añadió.

Martínez destacó lo que Portugal hizo mejor este martes que ante Congo. "En el primer partido, marcamos el gol y ya perdimos el control del juego. Hoy los jugadores utilizaron muy bien la intensidad. Continuamos en todo momento con una claridad en lo que necesitamos hacer".

El técnico español alabó una vez más al astro Cristiano Ronaldo, al que mantuvo entre los titulares a pesar de las críticas que recibió por su mal partido contra la selección africana.

El delantero se lo devolvió con creces con un doblete ante Uzbekistán, con el que se convirtió en el primer jugador en anotar en seis mundiales.

"Hoy no son solo los dos goles marcados, son el número de oportunidades, las posiciones, abrir espacio para los compañeros, tener una disciplina increíble para poder ser una referencia en el patrón de ataque", enumeró. "Esa sencillez es lo que le hace único".