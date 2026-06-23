No Drone Zone: las acciones prohibidas en los estadios del Mundial que pueden terminar en multas o cargos federales

Como parte del plan de seguridad para el Mundial 2026, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) y las fuerzas del orden declararon oficialmente todos los estadios de Estados Unidos y los espacios circundantes como “No Drone Zone”. A partir de esta iniciativa, todas las personas que intenten utilizar un dispositivo de este tipo en las áreas prohibidas quedan expuestas a elevadas multas y cargos federales, junto con la confiscación del equipo.

No Drone Zone en el Mundial 2026: qué acciones con drones prohíbe la FAA

La FAA compartió un documento oficial previo al inicio de la Copa del Mundo en el que informó la nueva política que rige durante todo el evento en los estadios y zonas cercanas. “No Drone Zone”, según el comunicado de las autoridades, significa que los vuelos de drones no autorizados están estrictamente prohibidos en el espacio aéreo designado y sus alrededores.

La FAA lanzó la "No Drone Zone" para los estadios y espacios circundantes de este Mundial 2026 como parte del plan de seguridad FAA

El propósito de la medida es limitar el tráfico aéreo y garantizar la seguridad del espacio aéreo, según informaron. Forma parte de la implementación de Restricciones Temporales de Vuelo (TFR, por sus siglas en inglés) por parte de la FAA.

De este modo, las siguientes acciones están prohibidas dentro de estas áreas restringidas y constituyen una grave infracción de las regulaciones federales y locales:

Despegar un dron

Aterrizar el dispositivo

Volar un dron

Las personas que observen actividad en el área que incumpla esta normativa deben informar al 911, a las fuerzas del orden locales o al FBI en el 1-800-CALL-FBI.

Mundial 2026 en EE.UU.: dónde rigen las restricciones para drones

La prohibición de drones se aplica en los estadios que albergan partidos del Mundial 2026 durante los días establecidos. Entre otras, las ubicaciones alcanzadas incluyen al SoFi Stadium de Los Ángeles, en California; el Estadio NRG, en Houston, Texas; el Estadio Mercedes-Benz, en Atlanta, Georgia; y el Estadio Hard Rock, en Miami, Florida. En estas zonas, se prohíbe la actividad en un radio de tres millas náuticas (5,5 kilómetros) y 3000 pies (900 metros).

Las personas que intenten utilizar un dron en las inmediaciones de estadios durante el Mundial 2026 enfrentarán multas y cargos penales Freepik

Además de los estadios participantes en donde se celebran enfrentamientos, la prohibición de drones también se aplica en determinados lugares donde se realicen eventos para aficionados relacionados con la Copa del Mundo.

Salvo autorización expresa, la actividad está prohibida en un radio de 1 milla náutica (1,8 kilómetros) y hasta 1000 pies (300 metros) sobre el nivel del suelo.

Estas son las ubicaciones LA NACION

Las autoridades remarcaron que la lista puede actualizarse conforme avance el torneo internacional. Además, se aplican las mismas restricciones en otras ubicaciones, como hoteles para equipos, campamentos base e instalaciones de entrenamiento.

Multas de la FAA y cargos federales por usar drones en zonas prohibidas

De acuerdo con el documento informativo, la FAA, en estrecha coordinación con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) y las fuerzas del orden locales, supervisará activamente el espacio aéreo.

Los oficiales utilizarán los recursos autorizados por el gobierno federal para detectar, rastrear y evaluar cualquier actividad no autorizada de drones. Como consecuencia, las personas que operen un dron sin autorización podrían enfrentarse a:

Multas: sanciones civiles de hasta 75.000 dólares por infracción y multas penales de hasta US$100 mil .

sanciones civiles de hasta por infracción y multas penales de hasta . Confiscación: el FBI está autorizado a utilizar herramientas de mitigación especializadas para interceptar e incautar el dispositivo .

el FBI está autorizado a utilizar herramientas de mitigación especializadas para interceptar e . Procesamiento judicial: los infractores pueden enfrentarse a cargos penales federales y a una detención inmediata.

La FAA lanzó recientemente la iniciativa DETER (Drones Expedited and Targeted Enforcement Response) para acelerar la identificación y aplicación de sanciones ante infracciones con drones en la Copa del Mundo.