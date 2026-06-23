Deudas con tarjetas de crédito: el error que puede terminar en embargo de salario o cuenta bancaria

En Estados Unidos, durante los últimos años se detectó un aumento en la morosidad de pago de las tarjetas de crédito que preocupa a los especialistas debido a que este error puede derivar en un embargo de salario o de la cuenta bancaria. Para evitarlo, recomiendan seguir ciertos pasos y consultar con un profesional.

El error en las tarjetas de crédito de EE.UU. que puede terminar en embargo de salario

Los datos del Banco de la Reserva Federal de Nueva York reflejan que la morosidad grave (falta de pago por más de 90 días) alcanzó su punto más alto en los últimos 15 años en EE.UU.

La morosidad grave -falta de pago por más de 90 días- de las tarjetas de crédito alcanzó su punto más alto en los últimos 15 años en Estados Unidos Freepik

En este contexto, la falta de pago de las tarjetas de crédito puede derivar en el embargo del salario o cuenta bancaria. Esto sucede a través de un proceso legal que comienza cuando la deuda es transferida o vendida.

Cuando un prestamista deja de intentar cobrar la obligación financiera por sí mismo, suele ser adquirida rápidamente por compradores de deuda. Una vez que esto sucede, los cobradores pueden iniciar acciones legales, lo que incluye presentar una demanda contra el deudor.

Si el acreedor gana el caso ante el tribunal, tiene la autoridad para ejecutar la sentencia mediante:

Retención del salario: se retira una parte de los ingresos del deudor directamente de su empleador.

se retira una parte de los ingresos del deudor directamente de su empleador. Embargo de cuenta bancaria: se autoriza la toma de fondos directamente de las cuentas.

se autoriza la toma de fondos directamente de las cuentas. Gravamen sobre la propiedad: un reclamo legal sobre bienes como la vivienda o el automóvil.

Cómo evitar el error que puede terminar en embargo de salario en EE.UU.

Los especialistas citados por Chicago Sun-Times señalan que se puede evitar llegar a un punto crítico si se toman determinadas acciones previamente:

Realizar una auditoría financiera: enfrentar el problema directamente al revisar todos los saldos actuales, las tasas de interés y los pagos mínimos para tener un panorama claro de la situación.

enfrentar el problema directamente al revisar todos los saldos actuales, las tasas de interés y los pagos mínimos para tener un panorama claro de la situación. Implementar métodos de pago estratégicos:

Método de avalancha: pagar más del mínimo en la tarjeta con la tasa de interés más alta, mientras se mantienen los mínimos en las demás, para reducir el costo total.



Método de bola de nieve: liquidar primero los saldos más pequeños, lo que proporciona “victorias rápidas” que sirven como motivación para continuar.

Buscar asesoramiento profesional: si no se dispone de dinero adicional, es recomendable acudir a una agencia de asesoramiento crediticio sin fines de lucro. Estos consejeros pueden establecer un Plan de Manejo de Deuda (DMP), que agrupa los pasivos en un solo pago mensual con una tasa de interés reducida, aunque generalmente requiere dejar de usar las tarjetas.

Los deudores pueden tomar ciertas acciones en EE.UU. para evitar el embargo de sus salarios o cuentas bancarias por morosidad en las tarjetas de crédito Shutterstock

Qué hacer en casos críticos para evitar el embargo del salario o de la cuenta bancaria

Una vez que un cobrador compra una deuda, la persona puede comunicarse para negociar. En general, es posible preguntar por programas de ayuda por dificultades económicas. Estos pueden ofrecer tasas reducidas o términos de pago más favorables.

En caso de que el deudor reciba una notificación de demanda por las tarjetas de crédito, es recomendable seguir los siguientes pasos:

Contestar antes de la fecha límite: presentar una respuesta oficial dentro del plazo establecido para evitar que se dicte un juicio por incumplimiento .

presentar una respuesta oficial dentro del plazo establecido para evitar que se dicte un . Buscar asesoría legal: contactar a un abogado para obtener ayuda durante el proceso de la demanda. Existen profesionales que ofrecen asistencia gratuita o de bajo costo para estos casos.

contactar a un abogado para obtener ayuda durante el proceso de la demanda. Existen profesionales que ofrecen asistencia gratuita o de bajo costo para estos casos. Verificar la deuda: antes de proceder, es importante confirmar que la información sea precisa y correcta.