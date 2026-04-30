Economía de EEUU crece menos de lo esperado y se dispara la inflación

La economía de Estados Unidos creció menos de lo esperado en el primer trimestre por una desaceleración del gasto de los consumidores, al tiempo que la inflación repuntó con fuerza debido a los efectos de la guerra en Oriente Medio, según datos oficiales divulgados el jueves.

El Producto Interno Bruto (PIB) avanzó 2% a tasa anualizada en el período enero-marzo, según una estimación del Departamento de Comercio.

Esto fue significativamente superior al 0,5% del último trimestre de 2025, pero está por debajo del crecimiento de 2,2% que habían pronosticado los analistas.

Un repunte del gasto público y la inversión impulsaron el PIB, pero esto fue "parcialmente contrarrestado por una desaceleración del gasto de los consumidores", añadió el departamento.

También este jueves, otro informe del Departamento de Comercio mostró que la inflación se disparó en marzo por el aumento del combustible a raíz de la guerra.

El Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal (PCE, por sus siglas en inglés), indicador de inflación preferido por la Reserva Federal subió un 3,5% interanual, un notable aumento frente al 2,8% del mes anterior.

Los costos de la energía se han disparado desde que los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, el 28 de febrero, hicieron que Teherán bloqueara el estratégico estrecho de Ormuz.

Esta vía marítima es una ruta clave para el transporte de petróleo, gas y fertilizantes, lo que ha elevado los precios a nivel mundial.

En las gasolineras estadounidenses, el precio medio del galón (3,78 litros) de gasolina regular alcanzó los 4,30 dólares, según datos del club automovilístico AAA.

Se espera que esto sobrecargue a los hogares estadounidenses en un año electoral, en el que el gobierno de Donald Trump enfrenta elecciones de medio mandato.