Cambia el pasaporte de EE.UU.: la medida que elimina una opción histórica del documento

El pasaporte de Estados Unidos presentará cambios a partir de su próximo rediseño previsto para 2028. Las modificaciones se vinculan con la cantidad de páginas del documento y con la eliminación de una de las opciones disponibles hasta ahora para quienes necesitaban mayor espacio para sellos y visas.

Pasaporte de EE.UU.: qué libreta dejará de emitirse desde 2028

El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) definió avanzar hacia un único formato de libreta. Esta decisión implica la eliminación de una alternativa que formaba parte del sistema actual.

El pasaporte de emergencia mantendrá su esquema reducido de 12 páginas Freepik

Actualmente, el documento se emite en dos formatos de 26 y 50 páginas. El rediseño unificará la emisión en una sola versión de 38 páginas, mientras que el pasaporte de emergencia conservará su esquema de 12 hojas. El cambio se aplicará con la próxima versión rediseñada del pasaporte en 2028.

Por qué el Departamento de Estado eliminará la libreta de 50 páginas

El DOS realizó en 2024 un estudio de factibilidad para evaluar el impacto de la modificación, con foco en el uso real de cada formato por parte de los solicitantes.

Los resultados indicaron que el 92% de los solicitantes eligió la versión de 26 páginas, mientras que el 8% restante recibe la de 50 páginas. Dentro de este último grupo, la mayoría corresponde a solicitantes que viven en el exterior, viajeros frecuentes y titulares de pasaportes de emisión especial. El organismo consideró que estos casos representan una proporción reducida del total.

El 92% de los solicitantes elige la libreta de 26 páginas Freepik

El reporte también evaluó el impacto en los procesos administrativos y productivos. El DOS concluyó que el nuevo formato permitirá aumentar la eficiencia en la producción del pasaporte, reducir el desperdicio en la Oficina de Publicaciones del Gobierno (GPO, por sus siglas en inglés) y optimizar el proceso de emisión del documento.

Además, el organismo prevé mejoras en el sistema digital vinculado al trámite. Las actualizaciones planificadas en la plataforma de renovación en línea del pasaporte (OPR, por sus siglas en inglés) permitirán que los solicitantes en el exterior realicen el trámite de forma digital.

Hasta cuándo se puede opinar sobre el cambio en el pasaporte de EE.UU.

El DOS abrió una instancia de consulta pública sobre la eliminación de la libreta de 50 páginas. Los interesados pueden enviar comentarios hasta el 22 de junio de 2026 a través del sitio Regulations.gov, mediante el expediente DOS-2026-0496. El organismo indicó que busca recopilar opiniones sobre las posibles cargas derivadas del cambio.

Cómo tramitar el pasaporte estadounidense: requisitos, pasos y costos

Las personas que realizan el trámite por primera vez y aquellas que no califican para renovación —ya sea por pérdida, robo, deterioro, emisión hace más de 15 años o porque el documento anterior se gestionó cuando eran menores de edad— deben hacerlo de forma presencial y seguir los siguientes pasos: