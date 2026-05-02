Cambia el pasaporte de EE.UU.: la medida que elimina una opción histórica del documento
El rediseño permitirá reducir costos operativos y disminuir el desperdicio en la oficina encargada de la producción de la credencial
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El pasaporte de Estados Unidos presentará cambios a partir de su próximo rediseño previsto para 2028. Las modificaciones se vinculan con la cantidad de páginas del documento y con la eliminación de una de las opciones disponibles hasta ahora para quienes necesitaban mayor espacio para sellos y visas.
Pasaporte de EE.UU.: qué libreta dejará de emitirse desde 2028
El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) definió avanzar hacia un único formato de libreta. Esta decisión implica la eliminación de una alternativa que formaba parte del sistema actual.
Actualmente, el documento se emite en dos formatos de 26 y 50 páginas. El rediseño unificará la emisión en una sola versión de 38 páginas, mientras que el pasaporte de emergencia conservará su esquema de 12 hojas. El cambio se aplicará con la próxima versión rediseñada del pasaporte en 2028.
Por qué el Departamento de Estado eliminará la libreta de 50 páginas
El DOS realizó en 2024 un estudio de factibilidad para evaluar el impacto de la modificación, con foco en el uso real de cada formato por parte de los solicitantes.
Los resultados indicaron que el 92% de los solicitantes eligió la versión de 26 páginas, mientras que el 8% restante recibe la de 50 páginas. Dentro de este último grupo, la mayoría corresponde a solicitantes que viven en el exterior, viajeros frecuentes y titulares de pasaportes de emisión especial. El organismo consideró que estos casos representan una proporción reducida del total.
El reporte también evaluó el impacto en los procesos administrativos y productivos. El DOS concluyó que el nuevo formato permitirá aumentar la eficiencia en la producción del pasaporte, reducir el desperdicio en la Oficina de Publicaciones del Gobierno (GPO, por sus siglas en inglés) y optimizar el proceso de emisión del documento.
Además, el organismo prevé mejoras en el sistema digital vinculado al trámite. Las actualizaciones planificadas en la plataforma de renovación en línea del pasaporte (OPR, por sus siglas en inglés) permitirán que los solicitantes en el exterior realicen el trámite de forma digital.
Hasta cuándo se puede opinar sobre el cambio en el pasaporte de EE.UU.
El DOS abrió una instancia de consulta pública sobre la eliminación de la libreta de 50 páginas. Los interesados pueden enviar comentarios hasta el 22 de junio de 2026 a través del sitio Regulations.gov, mediante el expediente DOS-2026-0496. El organismo indicó que busca recopilar opiniones sobre las posibles cargas derivadas del cambio.
Cómo tramitar el pasaporte estadounidense: requisitos, pasos y costos
Las personas que realizan el trámite por primera vez y aquellas que no califican para renovación —ya sea por pérdida, robo, deterioro, emisión hace más de 15 años o porque el documento anterior se gestionó cuando eran menores de edad— deben hacerlo de forma presencial y seguir los siguientes pasos:
- Completar el formulario DS-11 en línea y luego imprimirlo en una sola cara. La firma del formulario debe realizarse únicamente ante un agente autorizado durante la presentación.
- Reunir un documento que acredite la ciudadanía, como un acta de nacimiento certificada, un pasaporte previo vigente o un certificado de naturalización. Se deben adjuntar fotocopias de estos papeles en la solicitud.
- Presentar una identificación válida con fotografía, como una licencia de conducir en vigencia.
- Incorporar una fotografía reciente que sea a color, con fondo blanco o claro, tomada de frente, con expresión neutral y ambos ojos abiertos. El rostro debe estar completamente visible, sin lentes oscuros ni accesorios que lo cubran, y la imagen no debe presentar ediciones ni filtros. Además, debe haber sido tomada en los últimos seis meses para reflejar la apariencia actual.
- Abonar las tarifas correspondientes, que incluyen el costo de la solicitud y el cargo de la oficina receptora. Para adultos, la libreta cuesta US$130.
- Presentar la documentación en una oficina autorizada, como una sede postal, biblioteca o dependencia gubernamental.
- Esperar el procesamiento del trámite, que puede demorar varias semanas. Se puede realizar el seguimiento del estado de la solicitud a través del sistema en línea o mediante notificaciones por correo electrónico.
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