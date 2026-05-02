Malas noticias antes de Memorial Day: expertos prevén otro aumento que afectará millones de viajes

Expertos en energía advierten que un fuerte aumento en el precio de la gasolina golpeará a los conductores de Estados Unidos justo antes del próximo Memorial Day, el lunes 25 de mayo. La escasez de crudo por la guerra en Irán anticipa un impacto en los surtidores para el inicio de la temporada de verano. “Se acerca un día del juicio final que golpeará a la gente en la cara”, sentenció el analista Dan Pickering.

Frustración en la industria por las señales del gobierno en EE.UU.

La estabilidad de los mercados se ve afectada por lo que los expertos citados por Politico llaman el jawboning (presión verbal) del presidente.

Al afirmar en Truth Social que la guerra está por terminar, Trump mantiene los precios de los futuros artificialmente bajos, lo que, según la visión de los especialistas, desincentiva a las petroleras locales a invertir en producción.

Los expertos de Político alertan sobre los dichos de Trump, quien afirmó que la guerra con Irán terminaría pronto y que los precios del petróleo bajarían Truth Social @RealDonaldTrump

Rosemary Kelanic, del Defense Priorities, explicó que esta confianza administrativa es muy peligrosa: “Cuando el aumento de precios sea inevitable, dolerá mucho más porque habremos perdido semanas donde los productores podrían haber estado aumentando la producción".

La frustración también escala entre los ejecutivos del sector. Un empresario consultado por un informe de la Reserva Federal de Dallas (Fed, por sus siglas en inglés) señaló que el mandatario envía señales contradictorias: “No se pueden planificar plataformas ni presupuestos de capital cuando los precios oscilan salvajemente basándose en tuits".

El riesgo de los US$150 por barril y el agotamiento de reservas

Grandes entidades financieras revisaron sus proyecciones al alza. Si el Estrecho de Ormuz permanece bloqueado durante junio, el barril de petróleo podría alcanzar los US$150, un precio que destruiría cualquier esperanza de estabilidad económica.

El barril de petróleo podría alcanzar los US$150, (AP Photo/David Zalubowski) David Zalubowski - AP

Al respecto, Natasha Kaneva, de JPMorgan, advirtió que los inventarios globales están a pocos días de alcanzar sus mínimos operativos, lo que podría llevar al colapso de partes del sistema energético.

“Habrá dificultades para operar las refinerías, cuellos de botella en los flujos de energía y otros problemas. Esto último ya es evidente en toda Asia, particularmente en los destilados medios y el combustible para aviones, mientras que lo primero se está desarrollando de forma más silenciosa, enmascarado por los desfases temporales, la dinámica del almacenamiento flotante y la distribución regional desigual de las existencias”, aseguró.

“Los suministros de productos refinados ya están bajo presión y la demanda suele aumentar en verano”, señaló Jenna Delaney, de Rapidan Energy Group, a Politico.

El shock de precios de la gasolina en el verano estadounidense

Aunque la Casa Blanca insiste en que la producción récord servirá de amortiguador, los analistas mantienen su escepticismo sobre un alivio. Emma Anderson, investigadora del Stimson Center, advirtió a Politico que el impacto será un aumento generalizado en el costo de vida: “Los costos de los bienes van a subir a medida que suba el diésel. El envío será más caro y las cosas que compras en la tienda serán más caras".

Para los millones de estadounidenses que planean viajar el lunes 25 de mayo, el panorama, según los expertos, es que el costo del combustible será uno de los mayores obstáculos del feriado federal.