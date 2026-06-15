Ecuador cae 1-0 ante Costa de Marfil en su debut en el Mundial

Ecuador sucumbió 1-0 ante la ofensiva de Costa de Marfil en su debut este domingo en el Mundial de 2026, donde la perla marfileña Yan Diomande fue vital para enterrar la invencibilidad de 19 partidos de la Tricolor

Amad Diallo, otra de las caras prometedoras de los Elefantes, propinó en Filadelfia la primera derrota a la selección ecuatoriana desde septiembre de 2024 con un tanto en el minuto 90 tras un pase por izquierda de Wilfried Singo

El delantero del Manchester United dio los tres puntos a su país en su regreso a una Copa del Mundo, en la que no decía presente desde 2014, y en un duelo clave en la lucha por uno de los dos boletos del Grupo E para dieciseisavos de final