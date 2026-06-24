Ecuador cree "más que ayer" en avanzar en el Mundial ante Alemania, dice su DT

El seleccionador de Ecuador, Sebastián Beccacece, dijo que confía plenamente en que su equipo podrá romper los pronósticos y vencer a Alemania el jueves, a las afueras de Nueva York, para clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial de 2026.

A la Tricolor solo le sirve derrotar a los clasificados tetracampeones alemanes (6 puntos) para aspirar a quedarse con el pase directo restante del Grupo E o entrar a la siguiente ronda como uno de los ocho mejores terceros.

La primera opción luce complicada, pues precisa vencer en el MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey, y que Curazao (1) derrote a Costa de Marfil (3) el mismo día en Filadelfia.

"Creo más que ayer o más que cuando llegué, y creo que al final uno mide sus convicciones en estos momentos. Sabemos del poderío de Alemania, sabemos toda su historia, su presente, todo lo que vos quieras, pero yo creo mucho en estos futbolistas", dijo el DT argentino este miércoles en rueda de prensa.

"Al final, un entrenador debe medirse por lo que genera un grupo, un equipo y las sensaciones que le brinda. Y a mí, en este momento de adversidad, por no tener resultados, me vas a encontrar con mucha tranquilidad porque tengo un grupo que aún en la adversidad se muestra más unido, más convencido que en la prosperidad", agregó.

Beccacece, muy cuestionado por la afición ecuatoriana, dio a entender que dejaría la dirección técnica de Ecuador si no logra el pase.

Pero afirmó que la confianza de sus dirigidos "está a tope" y que los flojos resultados ante los marfileños (revés 1-0) y caribeños (0-0) se debió a la falta de definición, un mal de larga data.

"Solamente por el tema de la concreción no se obtuvo lo deseado y lo merecido", por eso "uno tiene calma, uno tiene tranquilidad", apuntó.

"Estoy convencido de que estamos todavía con esa posibilidad vigente de cumplir con lo que propusimos (hacer el mejor Mundial de la historia de Ecuador), y si no será posible, como dije, soy el responsable y me tendré que ir de un lugar que quiero mucho", señaló.

Con el liderato asegurado tras vencer a Curazao (7-1) y a Costa de Marfil (2-1), Alemania definirá el futuro de la Tricolor. El equipo de Julian Nagelsmann podría rotar su nómina para llegar fresco a dieciseisavos.

"No creo que rote tanto y, más allá de si rota, creo que tiene jugadores de una gran calidad y un entrenador que es un gran innovador, ambicioso, trabajador. Juegue quien juegue nos va a exigir a nosotros estar al máximo", agregó Beccacece.