Ecuador debuta en el Mundial con el propósito de seguir invicto y recuperar la pólvora

Sin margen para algún cambio de rumbo, Ecuador se estrena el domingo en el Mundial de 2026 ante Costa de Marfil con un doble propósito: mantener su invicto de 19 partidos y recuperar la pólvora, un ingrediente clave para respaldar su férrea defensa.

La Tricolor comenzará a participar en su quinta Copa del Mundo, todas en este siglo, esperanzada en que su goleador histórico, el inoxidable Enner Valencia, esté tan fino como en Brasil 2014 y Catar 2022, donde anotó seis de los siete goles ecuatorianos.

Los deseos de que Superman teja un nuevo romance con las redes a los 36 años no son en vano, pues el equipo que dirige el argentino Sebastián Beccacece sufrió como pocos para marcar goles en la eliminatoria sudamericana.

Ecuador clasificó en la segunda posición, por detrás de Argentina, gracias a una defensa muy sólida que solo recibió cinco goles en 18 partidos y que compensó el peor registro ofensivo de las seis selecciones de Sudamérica clasificadas a la cita en Norteamérica, con 14 dianas, las mismas de Paraguay.

Sus luces y sombras serán puestas a prueba por Costa de Marfil en Filadelfia, en el juego que cerrará la primera jornada del Grupo E. Alemania y Curazao inaugurarán la zona más temprano en Houston.

- Una conexión de vieja data -

La cuota goleadora ecuatoriana, sin embargo, aumentó un poco en los cuatro partidos amistosos previos al arranque de la Copa del Mundo, en los que la Tricolor celebró en siete ocasiones, incluida la diana ante Países Bajos (1-1) con la que Valencia llegó a 49 anotaciones.

Además, mantuvo la invencibilidad de 19 partidos (12 empates, siete victorias) de una selección que no pierde desde septiembre de 2024, 1-0 ante Perú en un juego clasificatorio.

"Cuando asumo (en agosto de 2024), lo primero que hago es hablar con él (Valencia)", rememoró Beccacece, quien coincidió con el atacante en 2010 en el Emelec de Ecuador, en una entrevista reciente.

El DT era entonces asistente de Jorge Sampaoli y el artillero andino, actualmente en el Pachuca de México, comenzaba su carrera como profesional.

"Esa conexión que tuvimos le permitió a él limpiarse un poco (en medio de un mal momento) y poder conectarse con su espíritu goleador, y creo que él nos marcó el camino", agregó el argentino.

Reactivar esa conexión será fundamental para hacer funcionar el engranaje ofensivo de Ecuador, que cuenta con hombres peligrosos pero en momentos convulsos como Gonzalo Plata y Kendry Páez.

Y que, sobre todo, tiene una retaguardia envidiable que lideran Willian Pacho, flamante bicampeón de la Liga de Campeones de Europa con el Psg, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán y Moisés Caicedo en el mediocampo.

- ¿Duelo entre rivales directos? -

Ecuador debutará contra un rival que aparentemente es su adversario directo en la lucha por uno de los dos boletos a dieciseisavos de final, pues la tetracampeona mundial Alemania es la gran favorita para encabezar la tabla y la debutante Curazao parece partir desde atrás.

Sin embargo, el polifuncional Alan Franco, del Atlético Mineiro, advierte de los posibles riesgos del combinado curazoleño, representante del país más pequeño en clasificarse a la máxima cita del fútbol.

"Todo rival es un rival directo para mí. Creo que muchas veces nos enfocamos en Alemania y Costa de Marfil y dejamos de lado a Curazao, que todo el mundo lo ve como el fácil del grupo, pero creo que no es así", dijo a periodistas el viernes.

Lo que probablemente sí será una ventaja para Ecuador es la limitación de hinchas marfileños en Estados Unidos, ya que la nación africana no pudo enviar delegaciones de aficionados en su primer Mundial desde 2014 por la imposibilidad de obtener visados.

Y lo que también roza la certeza es que los Elefantes del DT Emerse Faé, campeones de la Copa Africana de Naciones de 2024, serán un hueso duro de roer.

Costa de Marfil cuenta con Nicolas Pépé, del Villarreal, y Amad Diallo, del Manchester United, como armas en el ataque para desafiar a Pacho, Caicedo y compañía.