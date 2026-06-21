Ecuador empata 0-0 ante Curazao y pende de un hilo en el Mundial 2026

En una desgraciada noche en Kansas City, Ecuador se resignó a un empate 0-0 ante Curazao en la segunda fecha del Grupo E y se complicó sus opciones de clasificar en el Mundial de Norteamérica 2026.

Ecuador, con un solo punto, se jugará la vida en la última jornada frente a la poderosa Alemania, que ya tiene asegurado el liderato de la llave con 6 unidades.

Costa de Marfil es segundo, con tres puntos, mientras que Curazao celebró este sábado la primera unidad mundialista de su historia con una épica actuación de su arquero, Eloy Room, que atajó hasta 15 disparos, la segunda mayor cantidad en una Copa del Mundo.

Room, arquero del país más pequeño que jamás disputó un Mundial, se quedó a una sola atajada del récord que ostenta el estadounidense Tim Howard desde 2014.

Los 68.598 espectadores, prácticamente todos aficionados de la Tricolor, vieron con incredulidad y desesperación cómo figuras como Enner Valencia y Moisés Caicedo perdonaban ocasiones una tras otra.

La escuadra que dirige el argentino Sebastián Beccacece, segunda en las eliminatorias mundialistas de Conmebol, ya llegaba bajo presión a este choque después de perder 1-0 en el estreno ante Costa de Marfil.

Ecuador sigue sin marcar en el torneo y el desastre pudo ser completo si Curazao hubiera capitalizado alguno de los peligrosos contragolpes que lanzó en la segunda mitad.

En la recta final, la escuadra caribeña se atrincheró para proteger un empate celebrado a lo grande frente a los monarcas de Países Bajos, Guillermo Alejandro y Máxima, que acudieron a alentar a esta nación autónoma que pertenece a su reino.

Alineaciones:

Ecuador: Hernán Galíndez - Alan Franco (Angelo Preciado, 83), Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán (Nilson Angulo, 71) - Jordy Alcívar (Kevin Rodríguez, 46), Moisés Caicedo, Pedro Vite - John Yeboah (Jordy Caicedo, 89), Gonzalo Plata y Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

Curazao: Eloy Room - Joshua Brenet, Jurien Gaari, Sherel Floranus, Armando Obispo, Deveron Fonville (Roshon Van Eijma, 75) - Livano Comenencia (Godfried Roemeratoe, 83), Leandro Bacuna, Tahith Chong (Jearl Margaritha, 75) - Juninho Bacuna (Kenji Gorre, 75) y Jürgen Locadia (Gervane Kastaneer, 83). DT: Dick Advocaat.