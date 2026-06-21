Quarter del Bicentenario: la moneda de 25 centavos de EE.UU. que en realidad vale más de US$19.000

Las monedas conmemorativas suelen captar la atención de coleccionistas debido a sus características de emisión y a la cantidad limitada de ejemplares que conservan determinadas condiciones. Entre ellas figura el Quarter del Bicentenario de 1976, una pieza que puede multiplicar su valor original por 76.800 veces.

El origen de la moneda de 25 centavos del Bicentenario de EE.UU.

Esta pieza fue creada como parte de las celebraciones por los 200 años de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Para la ocasión, la Casa de la Moneda modificó el diseño habitual de varias denominaciones, lo que incluyó el ejemplar de 25 centavos.

La moneda fue fabricada en 1976 como parte del Bicentenario de EE.UU. Heritage Auctions

La moneda mantuvo en el anverso la imagen de George Washington, basada en el diseño desarrollado por el escultor John Flanagan, mientras que en el reverso incorporó una representación de un tamborilero colonial y la fecha dual 1776-1976. Esta emisión especial se produjo durante 1975 y 1976, aunque ninguna pieza de 25 centavos llevó la fecha.

Además de las versiones fabricadas en cobre y níquel destinadas a la circulación cotidiana, se produjeron ejemplares con una composición de plata al 40%, dirigidos principalmente al mercado de coleccionistas. De acuerdo con el Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés), estas ediciones especiales fueron comercializadas en juegos conmemorativos que también incluían el medio dólar de Kennedy y el dólar de Eisenhower, ambos con diseños alusivos al Bicentenario.

Cómo identificar una moneda de 25 centavos valiosa

Para identificar la moneda de 25 centavos con el rostro de Washington se deben observar ciertas características distintivas como:

Año: 1976

Ceca: la Casa de la Moneda de San Francisco (“S”)

Diseñador: Juan Flanagan

Borde: juncoso

Diámetro: 24,30 milímetros

Peso: 5,75 gramos

Acuñación: 11 millones

Composición: 40% plata y 60% cobre

Anverso: el retrato de Washington mirando hacia la izquierda. La palabra “LIBERTY” aparece en la parte superior y la fecha “1976″ centrada en la parte inferior, con el lema “IN GOD WE TRUST” a la izquierda del cuello de Washington. La marca de ceca “S” se sitúa a la derecha de la cinta del cabello del presidente.

Reverso: un tamborilero militar mirando hacia la izquierda aparece con una pequeña antorcha, rodeada de 13 estrellas, en el campo izquierdo. El lema “E PLURIBUS UNUM” se encuentra entre la antorcha y la mano del tamborilero. Las palabras “UNITED STATES OF AMERICA” y “QUARTER DOLLAR” se encuentran alrededor de la periferia.

Las características que aumentan el valor de una moneda de 25 centavos

Aunque millones de ejemplares fueron emitidos, algunos alcanzan cotizaciones elevadas debido a su estado de conservación. En el mercado numismático, las monedas se clasifican según escalas de calidad que evalúan el desgaste y la preservación de los detalles.

Los quarters de plata de 1976 con calificación MS69 figuran entre los más difíciles de encontrar. Se trata de piezas que conservan prácticamente todas sus características originales y presentan marcas mínimas de manipulación.

La escasez de monedas certificadas en este nivel explica gran parte de su valor. Los especialistas señalan que existen muy pocos ejemplares reconocidos con esa calificación y no se conocen piezas en estados superiores.

El ejemplar fue calificado como MS69, una de las clasificaciones más elevadas del mercado Heritage Auctions

Los errores de acuñación más buscados en la moneda de 25 centavos

Otro factor que puede incrementar el precio de estas monedas son las fallas de fabricación. Una de las más conocidas es el llamado “Doubled Die Obverse”, un error que provoca la aparición de elementos duplicados en el diseño frontal.

Este tipo de anomalías surge durante la preparación de los troqueles utilizados para acuñar las monedas y suele ser objeto de interés entre coleccionistas que buscan variantes poco comunes.

También existen ejemplares que fueron acuñados accidentalmente sobre planchas destinadas a otras denominaciones, lo que incluye algunas preparadas para medios dólares revestidos de plata. Estas piezas son menos frecuentes dentro de la serie.

Cuánto puede valer hoy un Quarter de 1976

El valor de una moneda de 25 centavos del Bicentenario depende de factores como la conservación, la certificación y la presencia de errores de acuñación.

Un ejemplar de plata de 1976-S certificado en grado MS69 fue vendido por US$19.200 en una subasta especializada de Heritage Auctions, una cifra que representa aproximadamente 76.800 veces su valor facial de 25 centavos. Las guías de precios de PCGS ubican a estas monedas en rangos de US$9250 o más cuando reúnen las condiciones más buscadas por el mercado.