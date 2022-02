Ed Sheeran y Taylor Swift estrenaron su nueva colaboración, “The Joker And The Queen”

Este 11 de febrero Ed Sheeran presentó la nueva versión de “The Joker And The Queen” junto a Taylor Swift. Mediante su cuenta de Instagram, el cantante se mostró feliz por el lanzamiento y habló de la amistad que lo une con su colega.

“Taylor y yo nos conocimos y escribimos y grabamos nuestra primera canción juntos en 2012, hace diez años”, expresó en el comienzo de su posteo.

Asimismo, agregó: “Me siento muy honrado de tenerla en esta canción. Ella no solo es la mejor cantante y compositora del mundo, sino que también es una amiga muy cercana. Tengo mucha suerte de tenerla en mi vida”.

El músico compartió un mensaje en su cuenta de Instagram cuando salió el tema (Foto: Captura Instagram/@teddysphotos)

Esta no es la primera vez que Ed Sheeran y Taylor Swift trabajan juntos en una canción. De hecho él ya grabó tres temas para diferentes álbumes de la cantante: “Everything Has Changed” en 2012; “End Game”, en 2017 y “Run”, en 2021.

La versión original de “The Joker And The Queen” forma parte del último disco de Sheeran, Equals. La historia de la canción se refiere a un amor que no comprende por qué no es correspondido.

Ed Sheeran estrenó “The Joker And The Queen" con Taylor Swift

El videoclip del tema no pasó desapercibido para los millones de fanáticos de los artistas, ya que forman parte de él los mismos actores que protagonizaron “Everything Has Changed”.

Los actores del nuevo video son los mismos que participaron de "Everything Has Changed" en 2013 (Foto: Captura de video)

Se trata de Ava Ames y Jack Lewis, quienes vuelven a representar a una pareja que parece destinada a no poder estar juntos. “Para el video musical tenemos a los niños de nuestra canción ‘Everything Has Changed’, ¡todos adultos y ahora en la universidad!”, bromeó el cantante en la publicación que rápidamente recibió miles de comentarios.

Sheeran ya había adelantado que este año traía consigo nueva música y grandes colaboraciones. El 8 de febrero en la ceremonia de los BRIT Awards 2022, confirmó que su amiga y colega Swift iba a acompañarlo para interpretar “The Joker And The Queen”. Como era de esperar, el anuncio enloqueció a sus fanáticos.

La amistad entre Ed Sheeran y Taylor Swift

Los cantantes, exitosos y con millones de fanáticos alrededor del mundo, se volvieron muy cercanos hace una década atrás y su relación se fortaleció con cada trabajo que los encontró juntos.

Ed Sheeran y Taylor Swift se conocen desde hace 10 años (Foto: Captura de video)

“Lo que ha sido grandioso es verlo como persona y saber que, a pesar de que ambos hemos pasado por muchos cambios, siga siendo el mismo con nosotros”, expresó Swift sobre Sheeran en una entrevista con Entertainment Tonight en 2021. “Es una de esas amistades en la que la amistad no se mueve incluso cuando la vida te mueve. Él es maravilloso, un amigo maravilloso. Siempre está allí cuando necesito hablar”, agregó.