Javier Bardem pidió mayor representación española en Hollywood: “Sé lo que son las minorías”

Tras conocerse las nominaciones a los premios Oscar 2022, Javier Bardem y Penélope Cruz acapararon la atención de todos luego de que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood los seleccionó para competir por la estatuilla dorada. Ella por su papel en Madres paralelas, un film de Pedro Almodóvar, y él por Being the Ricardos, una cinta producida por Amazon. Más allá de la alegría por la noticia, el actor hizo un descargo que no pasó para nada desapercibido donde expuso que los españoles tenían una mínima representación en Hollywood.

Si bien es cierto que hay muchos actores de España dentro de la industria, de acuerdo a su criterio, son pocos los personajes de ese país que aparecen retratados en los films. Fue así que con ocasión de la promoción de Being the Ricardos, en una conferencia de prensa Bardem se tomó un momento para dar a conocer su opinión.

Penélope Cruz y Javier Bardem fueron nominados a los Premios Oscar 2022 ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

De esta manera respondió a las críticas que tiempos atrás le hizo la revista Variety en un artículo donde escribieron sobre su actuación: “No es cubano y no debería haber desempeñado ese papel. Su inclusión en la película realza el problema actual de la representación latina en Hollywood”.

Javier Bardem pidió mayor representación española en el cine: “Hablemos de minorías”

Sobre esto, el actor primero señaló: “Hablemos de minorías españolas. ¿Cuántos personajes españoles hay en el cine internacional? Ninguno. Hay personajes latinoamericanos. Yo sé de lo que hablo cuando hablo de minorías”.

Javier Bardem, durante la premiere de Being the Ricardos Agencia AFP

En ese sentido, contó en detalle cómo lo convocaron para darle vida a Desi Arnaz: “Por supuesto que apoyo la representación de cualquier minoría, en este caso la latina. En los primeros castings de esta película no contaban conmigo, probaron con otros actores cubanos o de raíces cubanas y no se dio”.

Además, reflexionó sobre su profesión: “Somos actores y es lo que hacemos, interpretar vidas de personas que no somos. Va más allá de las nacionalidades y de las orientaciones sexuales. El arte no se puede enjuiciar más que por la hermosura del acto de crear. Y cuando empezamos a poner marcos, etiquetas y límites a la creación, queda en un lugar muy pobre”.

Lejos de dejar el descargo ahí, el actor español acotó: “Todo esto desde el respeto y apoyando siempre la representación de las minorías” y, acto seguido, sostuvo: “Una cosa que quiero añadir aquí es que si hablamos de las minorías, hablemos de las minorías españolas. ¿Cuántos personajes españoles hay en el cine internacional? Ninguno. Yo he hecho dos, uno con Woody Allen porque ocurría en España y otro en Piratas del Caribe que se llama Capitán Salazar porque lo hacía yo. No hay fuera de la cinematografía española. Entonces yo sé de lo que hablo cuando hablo de minorías. Tenemos que respetar las minorías, pero también tenemos que apoyar a aquellos que somos minorías intentando representar a otras minorías”.

Javier Bardem interpretó al Capitán Salazar en Piratas del Caribe (Crédito: Fotograma.es)

Si bien las declaraciones de Bardem generaron polémica, muchos lo apoyaron y comentaron que en su gran mayoría los personajes de origen hispano que aparecen en los films de Hollywood son latinoamericanos.

Javier Bardem estuvo a punto de dejar el film por el que está nominado al Oscar

De no ser por el director Aaron Sorkin, Bardem no estaría nominado nuevamente a los Premios Oscar. Cuando faltaba un mes para el inicio del rodaje de Being the Ricardos, él y su compañera de elenco, Nicole Kidman, entraron en pánico cuando al caer en la cuenta del nivel de personajes que tenían que representar.

Nicole Kidman y Javier Bardem, protagonistas de Being the Ricardos (Foto: Instagram/@nicolekidman)

“¿Cómo mie... vamos a hacer esto? ¡Son figuras demasiado grandes y es una responsabilidad inmensa!”, recordó en una reciente entrevista con The Hollywood Reporter el actor, sobre lo que atravesó en ese momento. A su vez, contó que les pidieron a los productores que retrasaran el proyecto para poder prepararlo bien.

Javier se puso en la piel de Arnaz en Being the Ricardos, un personaje de origen cubano considerado como uno de los grandes pioneros de los show televisivos de Estados Unidos, y quien fue esposo de Lucille Ball.

Javier Bardem como Desi Arnaz y Nicole Kidman como Lucile Ball en Being the Ricardos Amazon Prime Video

El matrimonió creo una productora exitosa y juntos protagonizaron la inolvidable serie I Love Lucy, estrenada en 1951.