EEUU anuncia acuerdo con Panamá para aumentar inversión sanitaria

Estados Unidos anunció este miércoles que entregará hasta US$22,5 millones a Panamá en los próximos tres años a cambio de una mayor inversión sanitaria del país centroamericano.

"El Departamento de Estado tiene la intención de proporcionar hasta US$22,5 millones durante los próximos tres años para apoyar los esfuerzos de Panamá en la lucha contra el VIH/sida y fortalecer su capacidad de vigilancia de enfermedades", explicó el comunicado.

"Panamá se compromete a incrementar su gasto público en salud en más de US$11 millones", añadió el texto.

"Esta asociación de US$33,5 millones es particularmente significativa para nuestro hemisferio, donde los sistemas de salud autosuficientes evitan que las enfermedades se propaguen a través de las fronteras y pongan en riesgo a los estadounidenses", explicó el texto.

"Al fortalecer los sistemas de laboratorio de Panamá, el país se esforzará por identificar y contener de manera independiente las amenazas sanitarias en su origen", añadió.

El pacto busca en particular reforzar la atención sanitaria primaria para enfermedades infecciosas "en áreas rurales y aisladas".

Con la llegada de Donald Trump al poder hace un año, Estados Unidos empezó a desmantelar la principal agencia de ayuda exterior, Usaid, que durante décadas gestionó la cooperación sanitaria y humanitaria en el exterior.

El Departamento de Estado lanzó una nueva "alianza sanitaria mundial" bajo el lema "Estados Unidos primero" que representa una inversión de más de US$18.600 millones, dirigido especialmente a países africanos, bajo la óptica de prevenir grandes epidemias en esos países antes de que lleguen a Estados Unidos.