Avanza la tormenta tropical Amanda en el Pacífico: dónde está y qué posibilidad hay de que toque tierra
El NHC prevé que se fortalezca levemente durante las próximas horas, aunque continuará sobre mar abierto y lejos de las costas mexicanas
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La tormenta tropical Amanda continúa desplazándose sobre aguas abiertas del océano Pacífico oriental, lejos de las costas de México. El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) mantiene al sistema en la categoría de “débil” y, aunque prevé un fortalecimiento limitado durante las próximas horas, el pronóstico oficial no muestra un acercamiento a tierra ni la emisión de avisos costeros.
Dónde está la tormenta tropical Amanda en el océano Pacífico
Según el boletín público del NHC, el centro de Amanda se encontraba cerca de los 12.2°N y 129.8°W, a unas 1500 millas (2415 km) al oeste-suroeste del extremo sur de la península de Baja California. La agencia indica que el sistema avanza a 8 millas por hora (13 km/h).
- Ubicación del centro: 12.2°N, 129.8°W.
- Distancia al extremo sur de Baja California: 1500 millas (2415 km) al oeste-suroeste.
- Movimiento: Noroeste (305°).
- Velocidad de traslación: ocho millas por hora (13 km/h) .
La distancia es un elemento clave para evaluar el riesgo inmediato sobre tierra, indicó el NHC. A más de dos mil kilómetros de la costa mexicana y con una trayectoria prevista sobre mar abierto, Amanda permanece aislada de áreas pobladas y sin impactos costeros directos previstos por el organismo estadounidense.
Pronóstico del NHC para Amanda: vientos, trayectoria y debilitamiento
El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó que los datos satelitales recientes muestran pocos cambios en la intensidad general de la tormenta tropical Amanda.
Los vientos máximos sostenidos permanecen cerca de 40 millas por hora (65 km/h), con ráfagas más fuertes. El sistema mantiene una presión mínima estimada de 1006 mb.
- El NHC prevé un fortalecimiento modesto durante el desarrollo del jueves y la madrugada del viernes.
- La intensidad máxima prevista es de 50 millas por hora (80 km/h) alrededor de las próximas 24 a 36 horas.
- Después de ese pico, se espera un debilitamiento gradual desde la noche del viernes o el sábado.
De acuerdo con la discusión del NHC, la tormenta tropical Amanda entraría en un entorno con aire más seco y estable y una zona de convergencia en niveles altos, factores que favorecen el debilitamiento.
El pronóstico oficial del NHC indica que el ciclón degeneraría en una baja remanente postropical hacia el cuarto día del pronóstico, es decir, entre el fin de semana o el lunes siguiente.
Qué significa el pronóstico de Amanda para México y Baja California Sur
Con el escenario oficial disponible, la tormenta tropical Amanda no representa una amenaza directa para Baja California Sur ni para el resto de México en este momento.
La distancia entre Amanda y el territorio, la ausencia de avisos costeros y la trayectoria prevista de la tormenta tropical hacia el oeste y luego suroeste sobre el océano Pacífico respaldan esa evaluación, según explicó el NHC.
El Centro Nacional de Huracanes aclara que los errores de trayectoria a cuatro y cinco días pueden ir de 100 a 125 millas náuticas (185 a 231 km), por lo que el pronóstico podría ajustarse en futuras actualizaciones.
Aun así, el conjunto de guías utilizado por el organismo mantiene a Amanda lejos de tierra y encaminada a debilitarse gradualmente durante el fin de semana y comienzos de la próxima semana.
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