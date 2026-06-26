EE.UU. anuncia el envío de dos buques y varias aeronaves con ayuda a Venezuela

Estados Unidos anunció el viernes que mandó dos buques de guerra con ayuda de emergencia así como varios aviones y helicópteros para contribuir a las tareas de rescate por los dos sismos en Venezuela.

Dos aeronaves C-17 Globemaster de la Fuerza Aérea transportaron equipos de búsqueda y rescate basados en Los Ángeles y Virginia, y otro C-17 viajó a Caracas con equipamiento pesado, informó el Pentágono en un comunicado.

Un equipo especializado en el control de daños en aeródromos del cuerpo de Marines fue transportado mediante aeronaves MV-22 Osprey.

"El buque de transporte anfibio clase San Antonio USS Fort Lauderdale y el buque de combate litoral Freedom USS Billings de la Armada de Estados Unidos han llegado a aguas cercanas a Venezuela", añadió.

De la base aérea de Soto Cano, en Honduras, partieron tres helicópteros CH-47 Chinook.

Para contribuir a las tareas de detección y evaluación de daños también se están utilizando imágenes satelitales.

El gobierno estadounidense, que hace poco más de seis meses realizó una operación militar en Caracas para capturar y extraer del país al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, anunció el levantamiento de sanciones para facilitar las operaciones de rescate en el país.

El mayor general de los Marines Kevin J. Jarrard llegó el jueves a Caracas para "supervisar" el apoyo de Washington.