EEUU anuncia firma de memorando de cooperación nuclear con República Dominicana

Estados Unidos anunció este miércoles la firma de un memorando de cooperación nuclear (Ncmou por sus siglas en inglés) con República Dominicana para "apoyar el uso responsable" de ese tipo de fuente energética.

"La firma de este Ncmou refleja nuestra determinación mutua de desarrollar una sólida asociación nuclear civil, fortalecer la seguridad energética y ampliar la cooperación económica", explicó el comunicado del Departamento de Estado.

Lanzados durante el primer mandato del presidente Donald Trump (2017-2021), estos acuerdos "sientan las bases para ampliar los vínculos estratégicos en materia nuclear civil entre los Estados Unidos y socios clave, a fin de apoyar el uso responsable de la energía nuclear en diversas aplicaciones, desde la generación de energía hasta la producción de isótopos médicos".

Washington promueve activamente el control de la energía nuclear civil en América Latina y el Caribe, una región que se declaró en 1967 libre de armas atómicas mediante el Tratado de Tlatelolco (México).

Hace un mes Estados Unidos anunció que había completado la extracción de uranio altamente enriquecido del único reactor en Venezuela.