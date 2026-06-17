Lideró uno de los mayores fraudes con criptomonedas y ahora le pide a Trump que lo indulte

Sam Bankman-Fried, el fundador de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX que orquestó uno de los mayores fraudes financieros en EE.UU., solicitó un indulto al presidente Donald Trump. De otorgarse, podría recuperar libertades civiles, como el derecho al voto o a formar parte de un jurado.

Qué se sabe del pedido de indulto de Sam Bankman-Fried a Donald Trump

Bankman-Fried confirmó su solicitud durante una entrevista con la corresponsal Susan Li para Fox Business. En la conversación, afirmó que esperaba recibir un indulto de Trump una vez cumplida su condena, lo que le permitiría recuperar ciertos derechos civiles, como el derecho al voto o a ser jurado.

“¿Supongo que usted querría un indulto de la Casa Blanca?”, le preguntó Li a Bankman-Fried por teléfono, a lo que este respondió: “Por supuesto. En última instancia, la decisión recaería en el presidente, no en mí“.

Durante la charla, reiteró que su procesamiento fue “injusto” y argumentó que el incremento de los pagos por bancarrota responde, en parte, a la recuperación de los mercados de criptomonedas.

En marzo de 2024, recibió una condena de 25 años de prisión y se le ordenó confiscar más de US$11.000 millones en activos

“Yo tampoco robé fondos”, señaló. “Los clientes ya han recuperado alrededor del 170 % de sus depósitos. Es uno de los pocos casos en donde los usuarios fueron reembolsados ​​con creces y, sin embargo, no solo hubo una investigación criminal, sino también un proceso judicial“.

Quién es Sam Bankman-Fried, el empresario que busca el indulto de Donald Trump

El empresario tiene 34 años y fundó la firma Alameda Research y la plataforma de intercambio FTX. En la cima de su carrera fue considerado el “J.P. Morgan de las criptomonedas” y tuvo una fortuna estimada de US$15.000 millones, según consignó un escrito del Georgia State University.

Su negocio comenzó a decaer cuando se reveló que Alameda Research había utilizado en secreto millones de dólares de los clientes de FTX para realizar inversiones de riesgo, gastos personales, donaciones políticas y compras de bienes raíces. Ese mismo mes, la compañía de intercambio se declaró en “bancarrota”.

Sam Bankman-Fried, CEO de FTX, fue declarado culpable de siete cargos, incluidos fraude electrónico, conspiración y lavado de dinero

Bankman-Fried fue arrestado en diciembre de 2022 y, en 2023, un jurado lo declaró culpable de siete cargos, incluidos fraude electrónico, conspiración y lavado de dinero. La fiscalía calificó el caso como “uno de los mayores fraudes financieros en la historia de Estados Unidos”.

“Sus mentiras deliberadas y continuas demostraron un irrespeto por el estado de derecho”, dijo el fiscal federal Damian Williams del Distrito Sur de Nueva York de acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés).

La fiscalía calificó el caso de Samuel Bankman-Fried como “uno de los mayores fraudes financieros en la historia de Estados Unidos Austin Fernander - The Tribune Bahamas

En marzo de 2024, fue sentenciado a 25 años de prisión. Tras esa medida, el juez Lewis Kaplan le ordenó confiscar más de US$11.000 millones en activos vinculados al fraude.

¿Sam Bankman-Fried podría recibir un indulto?

Aunque el fundador de FTX ha expresado su deseo por el indulto, el presidente no tendría intenciones de hacerlo. De acuerdo con CNN, un portavoz de la Casa Blanca ha remitido a declaraciones previas de Donald Trump, quien en enero de 2026 afirmó a The New York Times que no tenía intención de indultarlo.

No obstante, tanto sus padres como seguidores han hecho campaña de forma activa y habrían conversado con abogados vinculados a la presidencia.