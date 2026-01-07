EEUU anuncia incautación de un petrolero sancionado en el Caribe

Estados Unidos anunció este miércoles la incautación de un petrolero sancionado en aguas del Caribe, poco después de que fuerzas militares asaltaran otro buque, bajo pabellón ruso, en el Atlántico Norte, tras días de persecución.

La captura del petrolero en el Caribe fue anunciada por el Comando Sur (Southcom), mientras que el petrolero en el Atlántico Norte fue asaltado por fuerzas militares a la altura de Islandia, y fue confirmado por el Comando Europeo estadounidense.

"El bloqueo de petróleo venezolano sancionado e ilícito sigue en PLENO VIGOR -en cualquier parte del mundo", declaró por su parte el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, en la red X.