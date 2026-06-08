La predicción matemática del Mundial 2026 que ubica a México con posibilidades de ganar

México tiene un 2% de probabilidades de ganar el Mundial 2026, según un modelo matemático desarrollado por el Instituto de Cálculo de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Conicet. La estimación surge de una simulación realizada un millón de veces sobre el torneo y ubica al seleccionado azteca en el puesto 12 entre los candidatos al título.

Qué chances tiene México de ganar el Mundial 2026

La herramienta fue diseñada para estimar las probabilidades de cada selección de avanzar en las distintas fases del Mundial 2026, que iniciará el próximo 11 de junio.

De acuerdo con los resultados publicados por el simulador, México aparece en el puesto 12 del ranking general y cuenta con un 2% de probabilidades de convertirse en campeón del mundo.

La posición responde a una combinación de factores estadísticos que incluyen el rendimiento reciente del equipo, sus antecedentes deportivos y la ventaja de jugar parte del torneo en condición de local.

Según explicaron los investigadores a LA NACION, las probabilidades actuales representan una fotografía previa al comienzo de la competencia y se actualizarán de manera permanente a medida que avance el certamen.

“Lo que ves hoy es una foto del momento. A medida que avance el Mundial, el modelo va a ir incorporando los resultados de los partidos y recalculando todo en tiempo real”, señalaron los responsables del proyecto.

Cómo funciona el modelo que anticipó las probabilidades de cada selección de ganar el Mundial

Para construir las proyecciones, los investigadores utilizaron una base de datos compuesta por más de 6000 partidos disputados por 164 selecciones nacionales desde el Mundial de Rusia 2018.

A partir de esa información, el sistema estima la fortaleza ofensiva y defensiva de cada equipo. Luego, simula el desarrollo completo del Mundial un millón de veces para calcular con qué frecuencia cada selección alcanza determinadas instancias del torneo.

El modelo matemático que le asigna a México probabilidades de ganar el Mundial 2026 Fotomontaje generado con IA (Unsplash y FIFA)

La metodología también contempla diferencias entre los distintos tipos de competencia. Un partido amistoso, por ejemplo, no tiene el mismo peso estadístico que un encuentro de eliminatorias o de un torneo oficial.

De acuerdo con lo que indicaron los autores del trabajo a LA NACION, el modelo busca reflejar la actualidad de cada seleccionado, por lo que asigna una mayor relevancia a los resultados más recientes.

La ventaja de México en el Mundial 2026, según el modelo

Uno de los factores que favorece al seleccionado mexicano dentro del simulador es su condición de anfitrión. Al igual que Estados Unidos y Canadá, México recibe un ajuste positivo en las estimaciones debido a la ventaja estadística que históricamente tuvieron los países organizadores de los Mundiales.

El primer encuentro del Mundial 2026 se disputará el 11 de junio en México Imagen generada con IA

Los responsables del proyecto señalaron que la localía es una de las variables incorporadas al sistema junto con los antecedentes deportivos recientes y los resultados históricos de cada selección.

Quiénes son los favoritos para el Mundial 2026, según el simulador

Según los resultados actuales del modelo, Argentina, España, Inglaterra, Francia y Brasil encabezan la tabla de probabilidades para conquistar el Mundial 2026. México aparece algunos escalones más abajo, aunque dentro del grupo de selecciones que, según las simulaciones, tienen posibilidades matemáticas de avanzar a las fases decisivas de la Copa del Mundo.

Además de consultar las probabilidades generales, la plataforma permite comparar equipos y proyectar posibles enfrentamientos. Los usuarios pueden elegir dos selecciones y obtener una estimación del resultado más probable según los datos disponibles.

Los investigadores remarcaron que las probabilidades no representan una predicción definitiva, sino una estimación estadística construida a partir de la información disponible antes del inicio de la competencia.