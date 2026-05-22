EE.UU. anuncia la detención de la hermana de la jefa de una empresa militar cubana

Estados Unidos anunció el jueves la detención de la hermana de la responsable del conglomerado empresarial militar cubano Gaesa, que fue sancionada hace dos semanas.

Esta detención se enmarca en una intensificación sin precedentes de las presiones estadounidenses sobre la isla comunista.

"Adys Lastres Morera, una ciudadana cubana vinculada al régimen comunista de La Habana, fue arrestada después de que el Departamento de Estado revocara su condición de residente permanente legal, por instrucciones mías", indicó un comunicado del secretario de Estado, Marco Rubio.

Lastres Morera se encuentra bajo custodia de los servicios de inmigración de Estados Unidos.

Según el Departamento de Estado, es la hermana mayor de Ania Guillermina Lastres Morera, "quien fue objeto de sanciones a principios de mes por su papel como presidenta ejecutiva de Gaesa, el conglomerado de empresas controlado por el ejército".

"Mientras el pueblo cubano sufre el derrumbe de la fallida economía comunista, Gaesa permite que un pequeño círculo elitista del régimen saquee todos los recursos que quedan en la isla, acumulando hasta 20.000 millones de dólares en fondos ilícitos en cuentas bancarias secretas en el extranjero", afirmó el comunicado.

Ania Guillermina Lastres Morera es una responsable militar cubana que ocupa el cargo más alto dentro de Gaesa y está encargada de gestionar estos activos internacionales ilícitos, según la misma fuente.

Rubio había advertido poco antes que Estados Unidos estaba "decidido" a imponer un cambio en la isla comunista, al día siguiente de la imputación por la justicia estadounidense del expresidente cubano Raúl Castro, acusado del derribo de dos avionetas de militantes anticastristas en 1996.