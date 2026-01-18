EEUU anuncia la muerte de un "jefe afiliado" a Al Qaeda

Estados Unidos anunció el sábado que mató a un "jefe afiliado a Al Qaeda" en un ataque en el noroeste de Siria en respuesta a una agresión que en diciembre causó la muerte de tres estadounidenses.

Esta ofensiva, ocurrida el viernes, se produce una semana después de ataques "a gran escala" llevados a cabo por Estados Unidos y fuerzas asociadas contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Siria, también en respuesta a esa agresión que mató a dos militares y a un traductor.

El objetivo del ataque del viernes fue Bilal Hasan al-Jasim, "un líder terrorista experimentado que planeó atentados y estaba directamente vinculado con el tirador de ISIS" que el mes pasado atacó a personal estadounidense, informó en X el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que supervisa las fuerzas militares del país en la región.

CENTCOM indicó que Al-Jasim estaba afiliado a Al Qaeda, sin dar detalles sobre sus vínculos con el grupo EI —también conocido como ISIS— o con el autor del ataque de Palmira.

Ocurrida el 13 de diciembre en la región siria de Palmira, la agresión en cuestión fue la primera de este tipo reportada desde la caída de Bachar al Asad en diciembre de 2024.

A finales de diciembre, Estados Unidos ya había anunciado haber golpeado "bastiones" del grupo yihadista con el apoyo de Jordania.

A principios de enero, Reino Unido y Francia también llevaron a cabo ataques conjuntos para impedir, según París, "la resurgencia de Daesh".