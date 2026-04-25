El gran Gatsby, personaje de ficción americano: “Esa familiar convicción de que la vida volvía a empezar con el verano”

Publicada en 1925, The Great Gatsby (El gran Gatsby), es uno de los títulos más icónicos de la literatura estadounidense, con frases y metáforas que hoy invitan a reflexionar, entre ellas: “Esa familiar convicción de que la vida volvía a empezar con el verano”. De hecho, es un texto tan famoso que fue adaptado y llevado al cine en varias oportunidades, siendo la última en 2013 y protagonizado por Leonardo Dicaprio.

El gran Gatsby, el libro que plasmó el espejismo del sueño americano

Una de las razones por las cuales se considera que el libro de Scott Fitzgerald, El gran Gatsby, sigue vivo a 101 años de su publicación es la manera en la que retrata a la sociedad estadounidense, la diferencia de clases y el sueño americano.

F. Scott Fitzgerald, autor de El gran Gatsby

En un artículo publicado en la Universidad Münster, la doctora Silvia Schultermandl, profesora de estudios americanos, explica que en la novela el autor aborda la identidad estadounidense como el país de las posibilidades ilimitadas, aunque en realidad hay una tensión social detrás.

El autor reflejó una sociedad con problemas que se mantienen hoy en día, como la desigualdad y la aspiración al éxito fácil, con la convicción de que siempre se puede volver a empezar.

En el libro, el narrador menciona: “Y así con el sol y las grandes explosiones de hojas que crecen en los árboles, tenía esa familiar convicción de que la vida comenzaba de nuevo con el verano”.

Esa frase, en opinión de Nesha Ruther, ganadora de diversos premios literarios y copresentadora del podcast Lit Talk, es un reflejo de cómo la historia retrató el ambiente de los años 20 con fiestas y excesos, pero también con peligros que siguen reinando en la actualidad, como la desigualdad y la obsesión por la riqueza, bajo la idea de que una nueva vida está al alcance tan solo con el cambio de estación.

El gran Gastby fue adaptado y llevado al cine en varias oportunidades, siendo la última en 2013 y protagonizado por Leonardo Dicaprio

La obra más reconocida de Scott Fitzgerald fue un fracaso inicial

Aunque actualmente está considerada como la mejor obra de Scott Fitzgerald y es uno de los libros más reconocidos de la literatura estadounidense, la realidad es que El gran Gatsby no tuvo un éxito inmediato.

El gran Gatsby sigue vigente entre las novelas más populares the-new-york-times-12354

Cuando el libro fue publicado en 1925, de acuerdo con David Salariya, autor, diseñador, editor e ilustrador, pasó prácticamente desapercibido, al vender menos de 20.000 ejemplares para octubre de ese mismo año.

Incluso, las críticas de ese entonces no fueron favorables y algunos calificaron la obra como mediocre. Cuando Fitzgerald falleció en 1940 solo había ganado alrededor de US$8397 por el libro.

Actualmente se estima que se han vendido más de 30 millones de copias y se suman 500 mil más cada año, de acuerdo con la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

De acuerdo con Schultermandl, se convirtió en un éxito de ventas tras el fin de la Segunda Guerra Mundial porque se distribuyó una edición especial para las fuerzas armadas estadounidenses, tanto para los que eran destinados al extranjero como para los que regresaban a casa.