Terapia de luz roja y sauna: qué dice la ciencia sobre dos tendencias de longevidad en EE.UU.

En la búsqueda por extender la longevidad, la terapia de luz roja y el sauna surgieron como tendencias de bienestar en EE.UU. La ciencia sugiere que el uso regular del primero puede ampliar la esperanza de vida saludable, mientras que las tecnologías del infrarrojo son populares por sus beneficios en la piel. Sin embargo, aún se debaten sus beneficios reales y riesgos.

Terapias de luz roja, efectivas pero bajo investigación

Stanford Medicine explica que inicialmente la luz roja se utilizaba en el tratamiento de lesiones precancerosas y cánceres de piel tempranos, ya que contribuía a destruir las células enfermas.

Existen equipos para aplicar tratamientos de luz roja en casa Unsplash

Actualmente estas terapias se aplican en procesos de fotobiomodulación destinados a la regeneración capilar y la reducción de arrugas, aunque su efectividad depende de factores como su potencia y tiempo de uso.

Al respecto, el doctor Praveen Arany, profesor asociado de biología en la Facultad de Medicina Dental de la Universidad de Buffalo, dijo a CNN que la intención de estos tratamientos es exponer las células a longitudes de onda de luz roja para mejorar la textura de la piel y reducir la inflamación.

Los riesgos de utilizar la luz roja

El especialista también advirtió sobre los riesgos. Desde su perspectiva, los sistemas caseros no están sujetos a estrictos controles de calidad, por lo que antes de adquirir alguno se debe verificar que cuenten con autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, (FDA, por sus siglas en inglés).

Los sistemas caseros de luz roja deben estar avalados por la FDA pexels

Para ver resultados es necesario el uso constante durante varios meses. Por otra parte, enfatizó que aunque este tipo de terapias han sido utilizadas en el tratamiento de dolor crónico y padecimientos como Parkinson y Alzhéimer, se requiere mayor investigación.

Sudar en un sauna mejora la salud cardiovascular

Las investigaciones científicas respaldan el uso del sauna para reducir el estrés, la ansiedad y el agotamiento. Estudios de cohortes sugieren que puede proteger la salud cerebral y reducir el riesgo de enfermedades neurocognitivas, aunque la ciencia aún busca determinar los mecanismos fisiológicos exactos de este beneficio, indicó ScienceDirect.

“El calor provoca un aumento de la frecuencia cardíaca y sudoración. Esto da como resultado un cambio fisiológico que imita al ejercicio”, indicó la doctora en medicina familiar en Cleveland Clinic.

El uso de sauna ofrece beneficios a la salud Getty Images

Para garantizar una práctica segura, los expertos recomiendan obtener siempre una opinión médica profesional, particularmente si se tienen condiciones cardíacas, neurológicas o si se está embarazada.

Es necesario utilizar el sauna con moderación, con sesiones de 15 a 20 minutos, y mantener un buen consumo de líquido antes y después para evitar la deshidratación, cuyos signos de alerta incluyen dolor de cabeza, calambres musculares y confusión.