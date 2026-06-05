EEUU anuncia más de 1.100 detenidos durante operación antinarcóticos que duró tres meses

El Departamento de Justicia estadounidense anunció este viernes más de 1.100 detenidos y 1,2 toneladas de drogas en una operación contra el crimen organizado que se prolongó durante tres meses

La operación Limpieza de Primavera, llevada a cabo en todo el país, fue liderada por el Fbi "para combatir las amenazas de las pandillas y mejorar la seguridad pública", explicó el comunicado de prensa

Entre marzo y mayo los agentes decomisaron entre otros más de 1.000 armas, media tonelada de cocaína y 300 kg de marihuana

Las estadísticas del Fbi muestran un descenso en general de los crímenes en los últimos años, y también de muertes por sobredosis, tras décadas de crisis sanitaria a causa de la adicción a opiáceos

El gobierno asegura que ha disminuido el tráfico de fentanilo, una droga que fue declarada "arma de destrucción masiva" por el presidente Donald Trump a finales de 2025

Sin embargo, el número de condenados por narcotráfico entre 2021 y 2025 muestra números muy dispares, según la Comisión de Sentencias estadounidense: un 4% más en el caso de la cocaína, una caída del 80% en el caso de la heroína y un aumento del 135% en el caso del fentanilo