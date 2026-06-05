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EEUU anuncia más de 1.100 detenidos durante operación antinarcóticos que duró tres meses

El Departamento de Justicia estadounidense anunció este viernes más de 1.100 detenidos y 1,2 toneladas de drogas en una operación contra el crimen organizado

EEUU anuncia más de 1.100 detenidos durante operación antinarcóticos que duró tres meses
EEUU anuncia más de 1.100 detenidos durante operación antinarcóticos que duró tres mesesShutterstock

El Departamento de Justicia estadounidense anunció este viernes más de 1.100 detenidos y 1,2 toneladas de drogas en una operación contra el crimen organizado que se prolongó durante tres meses

La operación Limpieza de Primavera, llevada a cabo en todo el país, fue liderada por el Fbi "para combatir las amenazas de las pandillas y mejorar la seguridad pública", explicó el comunicado de prensa

Entre marzo y mayo los agentes decomisaron entre otros más de 1.000 armas, media tonelada de cocaína y 300 kg de marihuana

Las estadísticas del Fbi muestran un descenso en general de los crímenes en los últimos años, y también de muertes por sobredosis, tras décadas de crisis sanitaria a causa de la adicción a opiáceos

El gobierno asegura que ha disminuido el tráfico de fentanilo, una droga que fue declarada "arma de destrucción masiva" por el presidente Donald Trump a finales de 2025

Sin embargo, el número de condenados por narcotráfico entre 2021 y 2025 muestra números muy dispares, según la Comisión de Sentencias estadounidense: un 4% más en el caso de la cocaína, una caída del 80% en el caso de la heroína y un aumento del 135% en el caso del fentanilo

AFP
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