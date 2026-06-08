EE.UU. anuncia restricción de visas a más de 100 miembros del gobierno nicaragüense

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, anunció este lunes que restringe visas a más de 100 miembros del gobierno nicaragüense y a sus familiares, tras la muerte del líder indígena opositor nicaragüense Brooklyn Rivera.

"Estados Unidos no pasará por alto la responsabilidad de la dictadura de Murillo-Ortega en la horrenda muerte del preso político Brooklyn Rivera", explicó el comunicado de Rubio, en alusión a los dos presidentes del país, Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Brooklyn Rivera, líder del pueblo miskito y exparlamentario, murió a los 73 años en su poblado, tras pasar tres años en la cárcel, donde su salud se degradó irremediablemente, según reconoció el gobierno nicaragüense.