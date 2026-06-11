EE.UU. anuncia sanciones contra la petrolera estatal cubana Cupet

Estados Unidos sancionó este jueves a la petrolera estatal cubana Unión Cuba-Petróleo (Cupet) como parte de sus medidas de presión económica contra La Habana, anunció este jueves el secretario de Estado, Marco Rubio.

En consecuencia, la compañía, que controla la extracción en los yacimientos de crudo cubanos así como su refinado y la distribución de combustible, no podrá entablar ningún tipo de relación financiera o empresarial en Estados Unidos.

"El gobierno comunista de Cuba lleva mucho tiempo usando la energía como un arma, tanto para reprimir como para alimentar una cleptocracia de régimen en beneficio propio", explicó Rubio en un comunicado.