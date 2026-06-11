A qué hora de EE.UU. juega México vs. Sudáfrica, hoy: transmisión en vivo del Mundial 2026

La Copa Mundial 2026 comienza este jueves 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica, correspondiente a la primera fecha del Grupo A. El encuentro se disputará en el Estadio Ciudad de México (conocido históricamente como el Azteca) a las 15 hs (ET). Todos los partidos del máximo certamen del fútbol se pueden seguir minuto a minuto a través de canchallena.com.

Hora y cómo ver México vs. Sudáfrica en Estados Unidos

El partido empieza a las 15 hs (hora del Este), lo que equivale a las 14 hs del Centro (CT) y al mediodía en el Pacífico (PT).

En inglés: FOX (señal abierta). Todos los partidos del torneo también se pueden ver en FOX One , el servicio de streaming de la cadena, a US$19.99 por mes.

FOX (señal abierta). Todos los partidos del torneo también , el servicio de streaming de la cadena, a US$19.99 por mes. En español: Telemundo (señal abierta y gratuita con antena digital). El canal tiene los derechos en español de los 104 partidos del torneo. Este partido específico también se transmite en streaming gratuito a través de Tubi, la plataforma sin costo de FOX.

Telemundo (señal abierta y gratuita con antena digital). El canal tiene Este partido específico también se transmite en streaming gratuito a través de Tubi, la plataforma sin costo de FOX. Opciones por cable o streaming de pago: DirecTV Stream, Hulu + Live TV y YouTube TV incluyen FOX, FS1, Telemundo y Universo en sus paquetes. Fubo cubre FOX y FS1 en inglés.

Qué se juegan México y Sudáfrica en el partido inaugural

México llega al torneo como uno de los tres países anfitriones y cabeza de serie del Grupo A, bajo la conducción de Javier Aguirre.

El Tri disputa los tres partidos de la fase de grupos en territorio mexicano, ventaja logística que ninguna otra selección tiene en esta edición.

Sudáfrica, por su parte, regresa a un Mundial por primera vez desde 2010, cuando fue sede del torneo. Los Bafana Bafana llegan con un plantel más consolidado defensivamente que en aquella edición.

Sin embargo, su historial mundialista muestra que nunca superaron la fase de grupos en sus tres participaciones anteriores (1998, 2002 y 2010).

El conocido "Tri" disputa los tres partidos de la fase de grupos en territorio mexicano Etienne Laurent - FR172066 AP

El partido de inauguración es, para ellos, también una oportunidad de demostrar jerarquía ante uno de los favoritos de la zona.

En el ránking FIFA previo al torneo, México ocupa el puesto 14 y Sudáfrica el 60, según datos publicados por la institución deportiva antes del inicio de la competencia.

Tabla de posiciones — Grupo A

Pos. Selección PJ G E P GF GC Pts. — México 0 0 0 0 0 0 0 — Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 — Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 — Rep. Checa 0 0 0 0 0 0 0

Un dato que une a estos dos rivales en la historia del Mundial

El 11 de junio de 2010, México y Sudáfrica inauguraron juntos la Copa del Mundo en Johannesburgo. El resultado fue 1-1: Tshabalala abrió el marcador al minuto 55 y Rafa Márquez igualó al 79. Javier Aguirre dirigía al Tricolor en ese partido.

Dieciséis años después, el mismo entrenador vuelve a conducir a México contra el mismo rival en la misma fecha calendario, pero ahora como local en el Azteca.

Copa del Mundo 2026: los preparativos en el Estadio Ciudad de México para la ceremonia inaugural

En el historial completo entre ambas selecciones, los dos equipos se enfrentaron cinco veces antes de este partido. México ganó en 1993 (4-0, amistoso en Los Ángeles) y en 2000 (4-2, Copa USA en Dallas), perdió ante Sudáfrica en la Copa Oro 2005 (1-2, en Carson, California), empató en el debut de Sudáfrica 2010 y venció 3-0 en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El balance general es favorable a México, con tres victorias, un empate y una derrota. En Mundiales, el único antecedente es ese empate de 2010.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.