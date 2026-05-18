EEUU anuncia sanciones contra ministros y servicio de inteligencia cubanos

El Departamento del Tesoro estadounidense anunció este lunes sanciones contra ministros, miembros de la cúpula militar y los servicios de inteligencia cubanos, como parte de su política de presión sobre la isla comunista.

Las sanciones impiden a esos funcionarios y entidades entablar ningún tipo de relación económica con una contraparte estadounidense.

Sometida a un embargo desde 1962, Cuba enfrenta desde enero un bloqueo petrolero impuesto por el gobierno de Donald Trump, que ha desencadenado en una severa crisis energética con masivos y prolongados cortes de electricidad.

Este lunes la Oficina de Control de Bienes Extranjeros incluyó en su lista de sancionados a los ministros de Energía, de Justicia, de Comunicaciones y el presidente de la Asamblea Nacional.

También entran en la lista el viceministro de las Fuerzas Armadas, los jefes del Ejército Oriental y Central, el jefe de la contrainteligencia militar así como la Dirección General de Inteligencia.

A principios de mayo, Trump ya había aprobado un nuevo paquete de sanciones contra La Habana. Washington asegura que la isla representa una amenaza a su seguridad nacional.

En este contexto de tensiones bilaterales, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó el jueves a La Habana para una reunión excepcional con altos funcionarios cubanos.

Ambos países mantienen conversaciones, y Washington ha ofrecido 100 millones de dólares en ayuda de urgencia para la isla en medio de una gravísima crisis económica, pero solo si permite que esa ayuda sea distribuida por la Iglesia católica.

Desde que inició el bloqueo petrolero, Washington sólo ha permitido la llegada de un tanquero ruso con unas 100.000 toneladas de crudo a finales de marzo.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel reivindicó este lunes el derecho "legítimo" de su país a responder a una posible agresión de Estados Unidos.

El medio estadounidense Axios afirmó el domingo, citando inteligencia clasificada, que Cuba ha adquirido más de 300 drones militares y evalúa posibles escenarios de uso cerca de la base estadounidense de Guantánamo, en el oriente de la isla.